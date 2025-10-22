मथुरा में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद चौथी लाइन पर हुआ संचालन, कई ट्रेनें प्रभावित

संक्षेप: मथुरा में आझई के पास मालगाड़ी डिरेल होने से रूट ठप बंद हो गया। इस वजह से मथुरा और आगरा कैंट पर यात्रियों की भीड़ लग गई। कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। इसके बाद चौथी लाइन पर संचालन शुरू हुआ तो थोड़ी राहत मिली।

'यूपी के मथुरा में कोयले से भरी मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद दिल्ली-मथुरा के बीच ट्रेन संचालन ठप हो गया। करीब दो घंटे बाद चौथी लाइन चलाकर कुछ राहत दी गई। उधर दिल्ली से निकल चुकी अप लाइन की मेवाड़ एक्सप्रेस, गीता जयंती एक्सप्रेस, यूपी सम्पर्क क्रांति, केरला व कर्नाटक एक्सप्रेस को रास्ते में रोक दिया गया। जो ट्रेन दिल्ली में थीं, उन्हें टूंडला के रास्ते आगरा भेजा गया। रात 10:05 बजे चौथी लाइन से होशियारपुर एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके बाद 10:10 बजे पलवल पेसेंजर व 10:30 बजे सोगड़िया एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए निकाला गया। देर रात तक ट्रैक को साफ कराने का काम जारी था।

ये ट्रेने हुई प्रभावित: हादसे के बाद आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस को आगरा कैंट पर, सोगरिया-नई दिल्ली एक्सप्रेस को मथुरा पर, रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को धौलपुर पर, नंदा देवी-देहरादून एक्सप्रेस को बांदीकुई पर, पंजाब मेल को मथुरा जं. पर, खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदेभारत को आगरा कैंट पर, मेवाड़ एक्सप्रेस, हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को, कर्नाटक एक्सप्रेस, यूपी संपर्कक्रांति एक्सप्रेस, आंध्रा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के हादसे के चलते पहिए थम गए।