Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter a goods train derailed in Mathura, resumed fourth line, affecting several trains
मथुरा में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद चौथी लाइन पर हुआ संचालन, कई ट्रेनें प्रभावित

मथुरा में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद चौथी लाइन पर हुआ संचालन, कई ट्रेनें प्रभावित

संक्षेप: मथुरा में आझई के पास मालगाड़ी डिरेल होने से रूट ठप बंद हो गया। इस वजह से मथुरा और आगरा कैंट पर यात्रियों की भीड़ लग गई। कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। इसके बाद चौथी लाइन पर संचालन शुरू हुआ तो थोड़ी राहत मिली।

Wed, 22 Oct 2025 05:43 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'यूपी के मथुरा में कोयले से भरी मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद दिल्ली-मथुरा के बीच ट्रेन संचालन ठप हो गया। करीब दो घंटे बाद चौथी लाइन चलाकर कुछ राहत दी गई। उधर दिल्ली से निकल चुकी अप लाइन की मेवाड़ एक्सप्रेस, गीता जयंती एक्सप्रेस, यूपी सम्पर्क क्रांति, केरला व कर्नाटक एक्सप्रेस को रास्ते में रोक दिया गया। जो ट्रेन दिल्ली में थीं, उन्हें टूंडला के रास्ते आगरा भेजा गया। रात 10:05 बजे चौथी लाइन से होशियारपुर एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके बाद 10:10 बजे पलवल पेसेंजर व 10:30 बजे सोगड़िया एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए निकाला गया। देर रात तक ट्रैक को साफ कराने का काम जारी था।

ये ट्रेने हुई प्रभावित: हादसे के बाद आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस को आगरा कैंट पर, सोगरिया-नई दिल्ली एक्सप्रेस को मथुरा पर, रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को धौलपुर पर, नंदा देवी-देहरादून एक्सप्रेस को बांदीकुई पर, पंजाब मेल को मथुरा जं. पर, खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदेभारत को आगरा कैंट पर, मेवाड़ एक्सप्रेस, हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को, कर्नाटक एक्सप्रेस, यूपी संपर्कक्रांति एक्सप्रेस, आंध्रा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के हादसे के चलते पहिए थम गए।

हादसे से दो वंदेभारत सहित एक दर्जन ट्रेन हुई घंटों लेट

मथुरा में ट्रेन हादसे के चलते रात में दिल्ली और झांसी की तरफ से आने वाली ट्रेनों के पहिए थम गए। रानी कमलापति और खजुराहो वंदेभारत भी हादसे के चलते धौलपुर और आगरा कैंट पर कई घंटे खड़ी रहीं। आगरा कैंट से दिल्ली की तरफ ट्रेनों का संचालन देर रात तक ठप रहा। हादसे की जानकारी मिलते ही डीआरएम गगन गोयल सहित रेलवे के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेलवे ने हादसे के बाद मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, टूंडला, इटावा स्टेशनों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Train अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |