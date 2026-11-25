25 वर्षीय गौरव की शादी करीब तीन साल पहले मेरठ के राधना गांव निवासी डौली के साथ हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद रहता था। डौली ने बालैनी थाने पहुंचकर पति और जेठ के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने गौरव और उसके भाई विपिन का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया था।

बागपत-बालैनी, हिटी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बालैनी क्षेत्र के पुरामहादेव गांव में बुधवार को दिलदहला देने वाली घटना से हर कोई सन्न रह गया। पति से विवाद के बाद महिला ने अपने नौ महीने के इकलौते बेटे को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे मासूम को पिता अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना का पता लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पुरामहादेव गांव निवासी 25 वर्षीय गौरव की शादी करीब तीन साल पहले मेरठ के राधना गांव निवासी डौली के साथ हुई थी। बताया गया कि शादी के बाद से दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद रहता था। आए दिन होने वाले झगड़ों के चलते परिवार में तनाव बना हुआ था। बुधवार सुबह भी गौरव और डौली के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद डौली ने बालैनी थाने पहुंचकर पति और जेठ के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरव और उसके भाई विपिन का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया था।

गौरव और उसका भाई बागपत से जमानत कराकर बुधवार शाम घर लौटे थे। इसी दौरान शाम करीब छह बजे घर में फिर विवाद होने की बात सामने आई। आरोप है कि इसके बाद डौली ने अपने नौ माह के बेटे वशिष्ठ को आग के हवाले कर दिया। उस समय गौरव घर पर नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो बच्चे की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। वह आननफानन में मासूम को लेकर बालैनी अस्पताल पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।

मासूम की मौत की खबर पहुंचते ही गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने डौली को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच की जा रही है। अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन की छुट्टी लेकर घर आया था गौरव गौरव गाजियाबाद की एक डेयरी में प्राइवेट नौकरी करता है। वह सोमवार को तीन दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। बुधवार को पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद हुई इस घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक और घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

सुबह थाने पहुंची थी महिला, पति और जेठ का हुआ था चालान बुधवार सुबह पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद डौली ने बालैनी थाने पहुंचकर पति गौरव और जेठ विपिन के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए गौरव और विपिन का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया था। दोनों बागपत से जमानत कराने के बाद शाम को घर लौटे थे। इसके कुछ घंटे बाद ही परिवार में ऐसी घटना हो गई, जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया।

डेयरी में नौकरी करता है गौरव, तीन दिन की छुट्टी लेकर आया था घर पुरामहादेव गांव निवासी गौरव गाजियाबाद की एक डेयरी में नौकरी करता है। वह सोमवार को तीन दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। परिवार में पहले से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार को दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नौ माह के मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक है। ग्रामीण इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध हैं।

तीन साल पहले हुई थी शादी, इकलौता बेटा वशिष्ठ पुरामहादेव गांव निवासी गौरव और मेरठ के राधना गांव निवासी डौली की शादी तीन वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों के घर बेटे वशिष्ठ का जन्म हुआ था। परिवार में वह इकलौता बच्चा था। अभी मासूम की उम्र महज नौ माह थी। बुधवार को हुई घटना ने परिवार की खुशियां छीन लीं। मासूम की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

मासूम की मौत से गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल पुरामहादेव गांव में नौ माह के मासूम की मौत की खबर सुनकर ग्रामीण स्तब्ध रह गए। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं, वहां घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार परिवार में पिछले काफी समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि घरेलू विवाद इतना गंभीर रूप ले लेगा।