पति से झगड़े के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे को गोद में लेकर लगा ली आग, बच्चे की मौत
चित्रकूट में पति-पत्नी के झगड़े में मासूम बेटे की जान चली गई। सोमवार रात किसी बात पर दंपति के बीच झगड़ा शुरू हुआ। मामला इतना बढ़ा कि पत्नी मासूम बेटे को गोद में लेकर दूसरे कमरे में पहुंची और आग लगा ली। बचाने में पति भी आग की चपेट में आ गया।
Chitrakoot News: यूपी के चित्रकूट से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मुख्यालय कर्वी स्थित सदर रोड में पति-पत्नी के झगड़े में मासूम बेटे की जान चली गई। सोमवार रात किसी बात पर दंपति के बीच झगड़ा शुरू हुआ। मामला इतना बढ़ा कि पत्नी मासूम बेटे को गोद में लेकर दूसरे कमरे में पहुंची और आग लगा ली। बचाने में पति भी आग की चपेट में आ गया। इस घटनाक्रम में मासूम की मौत हो गई। वहीं दंपति की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि पुरानी बाजार के रहने वाले 37 वर्षीय लेखराज अमरनानी अपनी पत्नी 34 वर्षीय कोमल उर्फ चांदनी व डेढ़ वर्षीय बेटे गर्व के साथ सदर रोड में किराए का घर लेकर रह रहे थे। पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। सोमवार की देर रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसपर कोमल ने अपने बेटे गर्व को गोद में उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। इसके बाद उसने अपने और बेटे के ऊपर थिनर डाल आग लगा ली। पति ने चीख-पुकार सुनी तो दौड़कर पहुंचा और दोनों को बचाने का प्रयास किया। इससे तीनों लोग ही आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए।
बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ा
लेखराज ने बेटे गर्व को पत्नी की गोद से छीनकर बाहर निकलने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हो सका। शोर सुनकर आसपास रहने वाले लोग दौड़कर पहुंचे और आग बुझा तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान कुछ ही देर में गर्व ने दम तोड़ दिया। लेखराज व उसकी पत्नी कोमल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्यामप्रताप पटेल ने बताया कि घरेलू विवाद में पत्नी ने बेटे के साथ आग लगा ली थी। इसमें मासूम की मौत हो गई है।
बच्चों के विवाद में मां-बेटी पर जानलेवा हमला
उधर, गोरखपुर जिले के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। गांव के ही एक परिवार ने महिला और उसकी बेटी को बेरहमी से पीटा और इलाज के लिए अस्पताल जा रही महिला को रास्ते में रोककर उनके साथ लूटपाट की गई। पुलिस को दी तहरीर में रिंकू सिंह ने बताया कि दो दिन पहले उनके पुत्र का गांव की ही भानमति पत्नी शंकर के साथ बच्चों के बीच हुई लड़ाई को लेकर विवाद हुआ था। जब वह पूछताछ करने पहुंचीं तो विपक्षी परिवार ने एकजुट होकर उन्हें और उनकी पुत्री संजना सिंह को गाली देते हुए लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब अपनी घायल बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी, तब आरोपियों ने रास्ते में उन्हें फिर से घेर लिया। हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन लूट ली।
