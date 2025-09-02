after a fight with her boyfriend a student consumed poison on meta alert police saved her life in 16 minutes बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद छात्रा ने खाया जहर, मेटा अलर्ट पर पुलिस ने 16 मिनट में बचाई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वह बीए थर्ड इयर की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। 2-3 दिन पहले दोस्त से विवाद हुआ तो उसने बात करनी बंद कर दी। इस बात को लेकर वह गुस्से और अवसाद में थी। इसके चलते ही पिता द्वारा लाकर रखी गई दवा खाकर उसका फोटो अपलोड कर उसने डराने की कोशिश की।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीTue, 2 Sep 2025 11:15 AM
यूपी के बरेली में बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर उसके पैकेट का फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इस मैसेज को देखते ही पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा। इस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए तो सीबीगंज पुलिस ने 16 मिनट में मौके पर पहुंचकर छात्रा की जान बचा ली।

मेटा की ओर से रविवार दोपहर 12:45 बजे पुलिस मुख्यालय, लखनऊ स्थित सोशल मीडिया सेंटर को एक ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा गया। इसमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट और उसकी लोकेशन बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र बताई गई थी। इस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यालय से मिले मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर सीबीगंज पुलिस ने छात्रा को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी।

सूचना पर पिता के बाद बेटी तक पहुंची पुलिस

जिस मोबाइल नंबर की सूचना दी गई थी, वह एक पुरुष का था। पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची तो पता चला कि वह तीन महीने से उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आगे की जांच में सामने आया कि उसकी बेटी उसी नंबर से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चला रही है। पुलिस महज 16 मिनट में छात्रा तक पहुंच गई। उस समय छात्रा उल्टी कर रही थी। परिवार वालों की मदद से उपचार कराया। इसके बाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह व महिला स्टाफ ने छात्रा की काउंसलिंग कर उसकी मनोदशा को ठीक किया।

छात्रा बॉयफ्रेंड के बात नहीं करने से थी आहत

पुलिस ने छात्रा से बात की तो पता चला कि वह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। दो-तीन दिन पूर्व दोस्त से विवाद हुआ तो उसने बात करनी बंद कर दी। इस बात को लेकर वह गुस्से और अवसाद में थी। इसके चलते ही पिता द्वारा लाकर रखी गई दवा खाकर उसका फोटो अपलोड कर उसने डराने की कोशिश की। काउंसलिंग के बाद उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया।

