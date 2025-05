लखनऊ में 5 दर्दनाक मौतों के बाद ट्रक में लगी आग से जिंदा जला ड्राइवर, क्लीनर भी झुलसा

गुरुवार सुबह फैजाबाद रोड पर सेमरा मोड़ के पास वाहन सं0 UP 78 HT 1208 व UP 43 AT 5918 में टक्कर हो जाने से आग लग गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को बुझाया गया। वाहन संख्या UP 43 AT 5918 का हेल्पर अंकित पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोंडा को साधारण चोटें आई हैं तथा चालक राजेन्द्र पुत्र विजय प्रताप उम्र करीब 45 वर्ष निवासी-मादवापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा आग में झुलस गया। जिसे इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां राजेन्द्र उपरोक्त को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर दोनों ट्रको को सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारू रूप से चला दिया गया है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।