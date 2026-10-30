5 सीट जीतते ही विधान परिषद में सपा को मिल सकता है LoP का पद, भाजपा की बढ़ेगी चिंता?

विधानसभा चुनाव से पहले मिली यह जीत सपा को मजबूत बनाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। उनका मानना है कि भाजपा की हार शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा से जुड़ी भाजपा सरकार की नीतियों की हार है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए एमएलसी चुनाव को यूपी की सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। 11 सीटों पर हुए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चिंता बढ़ा दी है। इन पांच सीटों के साथ ही विधान परिषद में सपा की कुल ताकत 12 एमएलसी की हो जाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी को इसका तत्काल फायदा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिलता दिख रहा है। क्योंकि इस पद के लिए कम से कम 10 एनमएलसी की जरूरत होती है।

इस चुनाव में सपा ने अपनी ताकत बढ़ाई है। वहीं, BJP ने अपनी कुल सीटों की संख्या को बरकरार रखा है। सपा को वाराणसी की अपनी दोनों सीटों को बचाने में सफलता मिली है। उसने भाजपा को सबसे बड़ा झटका लखनऊ में दिया, जहां भगवा पार्टी से स्नातक सीट छीन ली। साथ ही साथ आगरा शिक्षक सीट पर भी जीत हासिल की है। यह पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। आपको बता दें कि 2020 के एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 6 सीटें जीती थीं। सपा ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

विधानसभा चुनाव से पहले सपा का बढ़ेगा मनोबल सपा को भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी जीत लखनऊ स्नातक सीट पर मिली। कांति सिंह ने भाजपा उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह को 14,855 वोटों से हराया। कांति सिंह को 51,168 वोट मिले, जबकि अवनीश कुमार सिंह को 36,313 वोट मिले। दूसरा फायदा आगरा शिक्षक सीट पर मिला है। यहां आकाश अग्रवाल ने 14,046 वोटों से जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव से पहले मिली यह शानदार जीत सपा का मनोबल बढ़ाएगी।

शिक्षकों के बीच भाजपा को बोलबाला यूपी में शिक्षकों की छह सीटों में से भाजपा ने चार पर जीत हासिल की है। बाकी दो सीटों पर सपा जीती। भाजपा के उमेश द्विवेदी ने लखनऊ सीट, श्रीचंद शर्मा ने मेरठ सीट और हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर जीत हासिल की। एक कड़े मुकाबले में ध्रुव कुमार त्रिपाठी के ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट भी जीत ली।

सपा के लिए इसके क्या मायने हैं? विधानसभा चुनाव से पहले मिली यह जीत सपा को मजबूत बनाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। उनका मानना है कि भाजपा की हार शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा से जुड़ी भाजपा सरकार की नीतियों की हार है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार स्नातकों ने भी भाजपा के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है।