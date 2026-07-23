शादी के 41 साल बाद पति बोला- मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, जूते से पीटती है; DM से लगाई गुहार

कानपुर में जनता दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग ने डीएम से पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि 41 वर्षों से पत्नी दुर्व्यवहार और मारपीट करती है, जिससे उन्हें रैन बसेरा में रहना पड़ रहा है। डीएम के निर्देश पर काउंसिलिंग कराई गई, लेकिन बुजुर्ग फिर रैन बसेरा लौट गए। मामले की जांच जारी है।

कानपुर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। बिधनू के परसौली निवासी जीवन लाल ने आरोप लगाया कि पिछले 41 वर्षों से पत्नी के दुर्व्यवहार के कारण उनका जीवन परेशानियों से घिरा है। उन्होंने कहा कि पत्नी बात-बात पर अपमानित करती है, विरोध करने पर जूतों से मारती है और धमकियां देती है। इसी डर के चलते उन्हें अपना घर छोड़कर पनकी के रैन बसेरा में रहना पड़ रहा है। जनता दर्शन में अपनी व्यथा सुनाते हुए जीवन लाल भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जीवनभर मेहनत कर परिवार को संभाला, खेत बेचकर मकान बनवाया, बेटों राहुल, पिंटू और विमल को पढ़ाया तथा पत्नी ननकी के नाम जमीन भी खरीदी। इसके बावजूद अब उन्हें अपने ही घर में रहने का अधिकार नहीं मिल रहा है।

पत्नी हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देती है बुजुर्ग ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि पत्नी उन्हें घर से दूर भेजने और हाथ-पैर तुड़वाने की धमकी देती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पत्नी का व्यवहार संदिग्ध है और प्रशासन से उसकी पूछताछ कराने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने परिवार के कुछ लोगों पर मारपीट करने और उनकी झोपड़ी गिराने का भी आरोप लगाया।

बेटा बोला- हादसे के बाद बदला पिता व्यवहार मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल प्रोबेशन विभाग को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विभाग की टीम ने परिवार की काउंसिलिंग कराकर बुजुर्ग को घर में प्रवेश दिलाया, लेकिन देर रात वह दोबारा पनकी रैन बसेरा लौट गए। वहीं, जीवन लाल के बेटे राहुल का कहना है कि उनके पिता करीब नौ वर्ष पहले छत से गिर गए थे, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है।