मुफ्त प्लॉट के लिए फर्जी मुठभेड़ कर 10 को फंसाया, 35 साल बाद 12 पुलिसकर्मियों पर केस

कानपुर में 35 साल पहले दिखाई गई पुलिस मुठभेड़ फर्जी निकली। आरोप था कि मुफ्त में प्लॉट नहीं देने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 10 लोगों को मुठभेड़ में फंसाकर उनके पास अवैध असलहे और विस्फोटक बरामद दिखाए थे। अब सीआईडी की जांच में 18 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महाराजपुर में 35 साल पहले दिखाई गई पुलिस मुठभेड़ फर्जी निकली। आरोप था कि मुफ्त में प्लॉट नहीं देने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 10 लोगों को मुठभेड़ में फंसाकर उनके पास अवैध असलहे और विस्फोटक बरामद दिखाए थे। सीआईडी की जांच में 18 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। अब 12 जीवित पर महाराजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे देव प्रसाद पाठक के लिए यह बड़ी जीत है।

मामला 22 अगस्त 1991 का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष महाराजपुर विद्यासागर त्रिपाठी ने नर्वल मोड़ पर लूटपाट और पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाकर गांधीग्राम निवासी राकेश पाठक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अवैध असलहे और विस्फोटक बरामद दिखाए गए थे। राकेश के बड़े भाई देव प्रसाद ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए शासन से शिकायत की थी। पुलिस घर से पिता की लाइसेंसी असलहे भी ले गई थी, जिन्हें मुठभेड़ में बरामद दिखाया गया।

CB-CID का खुलासा तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कानपुर सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। सीबीसीआईडी ने विवेचना शुरू की। डीसीएम चालक ने बताया कि रामादेवी चौराहे से पुलिस कई लोगों को गाड़ी से ले गई थी। बाद में उन्हें नर्वल मोड़ पर ले जाकर फर्जी मुठभेड़ दिखा दी गई। सीआईडी ने जांच में 18 पुलिसवालों को दोषी पाया था। 25 सितंबर 1995 को अंतिम रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। अब 12 जीवित पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में पक्ष जानने के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर सुशील कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन बात न हो सकी। वहीं, इस मामले में डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जांच सीबीसीआईडी ने की है और उसी के स्तर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोषियों पर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

अपने चक्रव्यूह में खुद ही फंस गई पुलिस मुफ्त में एक प्लाट लेने के चक्कर में महाराजपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी विद्या सागर त्रिपाठी ने एक बेहद सोची समझी कहानी बनाई और उस पर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ अमल भी किया। कहानी के सभी पात्रों ने अपनी भूमिका भी अच्छे से निभाई पर सीआईडी जांच में डीसीएम चालक के बयान ने पुलिस की कहानी की ऐसी की तैसी कर दी। घटना की जांच में भले ही 35 साल लग गए पर पीड़ितों को मिले जख्म पर मरहम जरूर लग गया। मामले का पूरा तानाबाना तत्कालीन थानाध्यक्ष महाराजपुर विद्या सागर त्रिपाठी ने रची थी। वह चकेरी के गांधीग्राम निवासी राकेश पाठक से एक प्लॉट मुफ्त में अपने नाम करवाना चाहते थे। जब राकेश पाठक ने पुलिस के इस नाजायज और अनैतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने चक्रव्यूह रचा और उसमें राकेश पाठक और उनके नौ साथियों समेत कुल 12 निर्दोष लोगों को फंसा दिया।

डीसीएम चालक और क्लीनर के बयान से पलटा मामला सीआईडी जांच में डीसीएम चालक उमाशंकर पासी और क्लीनर विजेंद्र सिंह के बयान ने पुलिस की झूठी मुठभेड़ की पोल खोल दी। दोनों ने बताया कि 22 अगस्त 1991 को वे साबुन लादकर डीसीएम से कानपुर से बनारस जा रहे थे। रामादेवी चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों को उनकी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद डीसीएम को महाराजपुर थाने ले गए। चालक और क्लीनर ने बताया कि नरवल मोड़ पर बदमाशों के डीसीएम रोकने या पुलिस से मुठभेड़ होने जैसी कोई घटना नहीं हुई। दोनों ने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए लोगों से मारपीट की और अन्य लोगों को भी अलग-अलग स्थानों से पकड़कर थाने ले आए। इसके बाद असलहे और बम बरामद होने की कहानी तैयार की गई। दोनों ने बताया कि अगले दिन उनसे लिखे हुए कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन उसमें लिखा क्या है यह नहीं बताया गया।