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यूपी में 34 साल बाद 490 शिक्षाधिकारियों को सपना हुआ पूरा, बीएसए पद पर मिला प्रमोशन

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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नए नियमों से उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ (राजपत्रित) के शिक्षण संवर्ग के पुरुष व महिला शाखा और निरीक्षण शाखा के पद पर कार्यरत 490 शिक्षाधिकारियों को उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) के पदों पर प्रोन्नति दे दी गई है।

यूपी में 34 साल बाद 490 शिक्षाधिकारियों को सपना हुआ पूरा, बीएसए पद पर मिला प्रमोशन

यूपी में तीन दशक के बाद शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन का सपना पूरा हो गया। नए नियमों से उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ (राजपत्रित) के शिक्षण संवर्ग के पुरुष व महिला शाखा और निरीक्षण शाखा के पद पर कार्यरत 490 शिक्षाधिकारियों को उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) के पदों पर प्रोन्नति दे दी गई है। 34 साल बाद नए नियम के तहत पदोन्नति कोटा तय करते हुए प्रोन्नति दी गई है। उप शिक्षा निदेशक अजय कुमार सिंह की ओर से प्रोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षण संवर्ग के महिला शाखा की 159 व पुरुष शाखा के 167 और निरीक्षण शाखा के 164 खंड शिक्षा अधिकारियों को बीएसए व उसके समकक्ष पदों पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1992 में तय किए गए प्रमोशन कोटे को बदल दिया गया था और अब 34 साल बाद नए नियम से प्रोन्नति की गई है। शिक्षण के महिला व पुरुष शाखा का 33-33 प्रतिशत और निरीक्षण शाखा के बीईओ का 34 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। समूह ‘ख’ में बीएसए व समकक्ष के कुल पदों में से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति से भरा जाता है। शिक्षण के पुरुष व महिला संवर्ग के अलावा निरीक्षण शाखा के अधिकारियों का कोटा क्रमश: 61,22 व 17 प्रतिशत निर्धारित था।

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पदों की संख्या भी क्रमश: 597,222 व 179 निर्धारित थी। बाद में पुरुष व महिला संवर्ग और निरीक्षण शाखा के स्वीकृत पदों की संख्या भी बढ़कर क्रमश: 768, 807 व 1031 हो गई। कोटा भी संशोधित कर शिक्षण संवर्ग के महिला व पुरुष का 33-33 प्रतिशत व निरीक्षण शाखा का 34 प्रतिशत तय किया गया था। बीईओ की प्रोन्नति वर्ष 2011 में हुई थी और अब 15 साल बाद प्रमोशन हुआ है। बीईओ संगठन के अध्यक्ष प्रमेन्द्र शुक्ला ने मांग की है कि वरिष्ठता सूची में मानक पूरे करने के बावजूद जिन बीईओ को प्रमोशन नहीं मिला है उन्हें भी दिया जाए।

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परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंर्तजनपदीय स्थानांतरण नहीं

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का अंर्तजनपदीय स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ग्रीष्मावकाश में शिक्षक जनगणना का कार्य कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता। शिक्षकों के स्थानांतरण की ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन अवकाश में ही स्थानांतरण किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब यह स्थानांतरण सत्र शून्य ही हो जाएगा। ऐसे में वर्षों से अपने गृह जनपद आने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक जलेगा और दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा। जनगणना का कार्य अगले साल मार्च तक चलेगा। ऐसे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। फिलहाल, शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने गृह जनपद में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाए। जिससे उन्हें भी राहत मिल सके।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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