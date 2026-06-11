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यूपी के इस जिले में 31 साल बाद बसपा को खाली करना पड़ गया ऑफिस, कृषि विभाग ने लिया कब्जा

Dinesh Rathour सहारनपुर
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तीन दशक पहले कृषि विभाग से किराए पर लिए भवन को बसपा ने खाली कर दिया है। कार्यालय खाली होते ही कृषि विभाग ने उस पर अपना कब्जा ले लिया। कार्यालय को खाली कराने को लेकर बसपा को नोटिस जारी किया गया था।

यूपी के इस जिले में 31 साल बाद बसपा को खाली करना पड़ गया ऑफिस, कृषि विभाग ने लिया कब्जा

Saharanpur News: सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर में जनकपुरी स्थित कार्यालय 31 साल बाद खाली होने के बाद कृषि विभाग को वापस मिल गया है। गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर भवन का औपचारिक कब्जा ग्रहण किया। लंबे समय से कृषि विभाग और बसपा के बीच कार्यालय हैंडओवर को लेकर मामला चर्चाओं ने बना हुआ था। गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से भवन का हैंडओवर हुआ। बसपा जिलाध्यक्ष रजनीश बंधु ने कार्यालय खाली किया और जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने भवन पर कब्जा ले लिया।

1995 में कृषि विभाग ने जनकपुरी स्थित अपने भवन को बसपा को पांच वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराया था। लेकिन 5 साल बाद भी बसपा का कब्जा चलता रहा। इसके बाद 2002 में लीज का नवीनीकरण कराया गया, लेकिन इस बार इसमें कोई समय सीमा नहीं खोली गई थी। दस्तावेजों में यह उल्लेख किया गया कि विभाग को आवश्यकता पड़ने पर भवन खाली कर दिया जाएगा। गत वर्ष कृषि विभाग ने अपने कार्यों के विस्तार और कार्यालय संबंधी जरूरतों को देखते हुए भवन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी।

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भवन खाली कराने को लेकर मिला था नोटिस

इस संबंध में विभाग की ओर से बसपा को भवन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। लेकिन बसपा पदाधिकारियों ने अपना नया जिला कार्यालय तैयार होने तक कुछ समय देने का अनुरोध किया। कहा कि उन्होंने मल्हीपुर रोड पर पार्टी कार्यालय के लिए जमीन ले ली है, जल्द निर्माण कराकर भवन खाली कर देंगे, जिस पर विभाग द्वारा कार्यालय निर्माण होने तक समय दे दिया गया था। अब मल्हीपुर रोड पर बसपा का नया पार्टी कार्यालय तैयार हो जाने के बाद पार्टी ने जनकपुरी स्थित पुराने कार्यालय को खाली कर दिया। बसपा जिलाध्यक्ष रजनीश बंधु और कोऑर्डिनेटर जनेश्वर प्रसाद ने गुरुवार शाम भवन की चाबी और कब्जा कृषि विभाग को सौंप दिया। इस पर जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया और औपचारिक रूप से विभागीय कब्जा ले लिया।

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विभागीय जरूरतों और किसानों के लिए इस्तेमाल होगा भवन

करीब तीन दशक बाद भवन वापस मिलने से कृषि विभाग को अपने प्रशासनिक और विस्तार कार्यों के संचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने बताया उनका बीज़ स्टोर बलियाखेडी ब्लॉक में चल रहा है। भवन का उपयोग बीज स्टोर आदि विभागीय आवश्यकताओं और किसानों से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा।

बहनजी का आदेश था: रजनीश

बसपा जिलाध्यक्ष रजनीश बंधु ने बताया कि बहनजी का आदेश था कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसे हैंडओवर कर दो। हमारे पास भवन किराए पर था, अब हमारा यानी पार्टी का अपना नया कार्यालय बन गया है लिहाजा पुराना किराए वाला, कृषि विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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