यूपी में 28 आईपीएस के बाद अब 15 शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।14 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती की गई है। गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रवक्ता बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर का जारी है। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश ताबड़तोड़ तबादले कर रही है। शुक्रवार को दिन में 28 आईपीएस अफसरों के किए गए। इसके अब शाम को 15 शिक्षाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। 14 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती की गई है। गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रवक्ता बनाया गया है। ज्यादातर बीएसए को एक-दूसरे के जिलों में भेजा गया है।

गौतमबुद्ध नगर के बीएसए राहुल पवार को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है। डायट बिजनौर की वरिष्ठ प्रवक्ता डाली सिकरवार को गौतमबुद्ध नगर का बीएसए बनाया गया है। अमरोहा की बीएसए मोनिका को मेरठ का बीएसए बनाया गया है। मेरठ की बीएसए आशा चौधरी को अमरोहा व कौशांबी के बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा को मिर्जापुर का बीएसए बनाया गया है। मिर्जापुर के बीएसए अनिल कुमार वर्मा को कौशांबी व अयोध्या के बीएसए लालचंद्र को अमेठी का बीएसए बनाया गया है।

अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी भेजा अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी, बलिया के बीएसए मनीष कुमार सिंह को मऊ व मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को बलिया का बीएसए बनाया गया है। संत कबीर नगर के बीएसए अमित कुमार सिंह को इटावा व इटावा के बीएसए को संत कबीर नगर का बीएसए बनाया गया है। बस्ती के बीएसए अनूप कुमार को अयोध्या का बीएसए बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को डायट बलिया का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

तीन शिक्षाधिकारियों को मिली पदोन्नति उधर, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह ख श्रेणी के तीन अधिकारियों को नोशनल पदोन्नति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संजीव कुमार सिंह, ब्रज भूषण चौधरी व लक्ष्मीकांत पांडेय को नोशनल पदोन्नति व पदोन्नति होने की तिथि से नियमित पदोन्नति देने की स्वीकृति दी गई है। यह अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्रश्याम मिश्र की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।