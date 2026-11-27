यूपी में 28 आईपीएस के बाद अब 15 शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर, 14 जिलों में नए बीएसए तैनात
यूपी में 28 आईपीएस के बाद अब 15 शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।14 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती की गई है। गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रवक्ता बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर का जारी है। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश ताबड़तोड़ तबादले कर रही है। शुक्रवार को दिन में 28 आईपीएस अफसरों के किए गए। इसके अब शाम को 15 शिक्षाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। 14 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती की गई है। गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रवक्ता बनाया गया है। ज्यादातर बीएसए को एक-दूसरे के जिलों में भेजा गया है।
गौतमबुद्ध नगर के बीएसए राहुल पवार को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है। डायट बिजनौर की वरिष्ठ प्रवक्ता डाली सिकरवार को गौतमबुद्ध नगर का बीएसए बनाया गया है। अमरोहा की बीएसए मोनिका को मेरठ का बीएसए बनाया गया है। मेरठ की बीएसए आशा चौधरी को अमरोहा व कौशांबी के बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा को मिर्जापुर का बीएसए बनाया गया है। मिर्जापुर के बीएसए अनिल कुमार वर्मा को कौशांबी व अयोध्या के बीएसए लालचंद्र को अमेठी का बीएसए बनाया गया है।
अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी भेजा
अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी, बलिया के बीएसए मनीष कुमार सिंह को मऊ व मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को बलिया का बीएसए बनाया गया है। संत कबीर नगर के बीएसए अमित कुमार सिंह को इटावा व इटावा के बीएसए को संत कबीर नगर का बीएसए बनाया गया है। बस्ती के बीएसए अनूप कुमार को अयोध्या का बीएसए बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को डायट बलिया का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
तीन शिक्षाधिकारियों को मिली पदोन्नति
उधर, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह ख श्रेणी के तीन अधिकारियों को नोशनल पदोन्नति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संजीव कुमार सिंह, ब्रज भूषण चौधरी व लक्ष्मीकांत पांडेय को नोशनल पदोन्नति व पदोन्नति होने की तिथि से नियमित पदोन्नति देने की स्वीकृति दी गई है। यह अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्रश्याम मिश्र की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा पुलिस कमिश्नर समेत 28 अफसरों के तबादले
इससे पहले शासन ने वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद पुलिस आयुक्त समेत 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें नोएडा, गाजियाबाद पुलिस आयुक्त समेत कई पुलिस अधिकारियों का तबादला एक दूसरे के स्थान पर तैनात किया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को इसी पद पर प्रयागराज, नोएडा की आयुक्त लक्ष्मी सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद, गाजियाबाद के आयुक्त जे. रविन्दर गौड़ को इसी पद पर नोएडा में तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें