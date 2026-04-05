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25 साल बाद लौटा 'सुहाग', पर अब देवर की पत्नी बन चुकी है महिला; नई उलझन के साथ आई खुशी

Apr 05, 2026 11:33 pm ISTAjay Singh हिटी, बिजनौर/नहटौर
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तीन दिन पहले नहटौर के नया बाजार में एक अधेड़ को संदिग्ध हालात में घूमते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उनके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम हंसा सिंह, गांव का नाम और जिला बताया। पता चला कि वह 25 साल से लापता था।

25 साल बाद लौटा 'सुहाग', पर अब देवर की पत्नी बन चुकी है महिला; नई उलझन के साथ आई खुशी

UP News: 25 साल से लापता एक व्यक्ति के बिजनौर के नहटौर में मिलने के बाद लोगों को मेरठ के आरिफ और गुड़िया की कहानी याद आ गई। नहटौर के बाजार में तीन दिन पहले संदिग्ध हालात में घूम रहे हंसा सिंह की पहचान कर पुलिस ने 25 साल बाद उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया। पंजाब के रहने वाले हंसा अपनी शादी के दो साल बाद 30 साल की उम्र में लापता हो गए थे। हंसा के मिलने से परिवार में खुशी है तो वहीं चिंता भी है, क्योंकि हंसा के लापता हो जाने के बाद उनकी पत्नी की शादी हंसा के छोटे भाई से करा दी गई थी।

तीन दिन पहले नहटौर के नया बाजार में एक अधेड़ को संदिग्ध हालात में घूमते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उनके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम हंसा सिंह, गांव का नाम और जिला भी बताया। नहटौर पुलिस ने पूछताछ के आधार पर पंजाब पुलिस में संपर्क किया तो उसकी पहचान 55 वर्षीय हंसा सिंह पुत्र सुरैन सिंह निवासी गांव शिवदयाल वाला थाना तलवंडी जिला कपूरथला के रूप में हुई।

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नहटौर पुलिस की सूचना पर पंजाब से सरपंच मलकीत सिंह, भाई जनरल सिंह, बचन सिंह, मौखा सिंह आदि नहटौर थाने पहुंचे। पहले तो वह हंसा सिंह को पहचान ही नहीं पाए। हंसा सिंह से उन्होंने वार्ता की और उसकी पहचान की पुष्टि की। हंसा सिंह ने भी पंजाब से आए सभी लोगों के नाम बताए। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया 25 वर्ष पहले हंसा सिंह घर से लापता हो गए थे। हंसा सिंह की मानसिक स्थिति काफी कमजोर है।

अब बेटी की भी हो चुकी है शादी

लापता होने से दो साल पहले हंसा सिंह का विवाह विमला देवी के साथ हुआ था। जब हंसा सिंह लापता हुए तो परिजनों ने उन्हें काफी तलाशा लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके तीन साल बाद परिजनों ने हंसा सिंह के छोटे भाई सुखा सिंह से विमला देवी का विवाह करा दिया। 20 साल से अधिक के वैवाहिक जीवन में विमला देवी के तीन बच्चे हुए। एक बेटी, दो बेटे हैं। परिजनों के अनुसार बेटी की शादी भी हो चुकी है। हंसा सिंह के लापता होने से पहले विमला देवी को कोई संतान नहीं थी।

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मां बोली, मरने से पहले मेरा बेटा मिल गया...

फोन पर जब हंसा सिंह की आवाज पंजाब में उनकी मां जट्टो कौर ने सुनी तो वह रोने लगीं और कहने लगी कि मेरे जीते जी मेरा बेटा मिल गया। उन्होंने कहा बुढ़ापे में पुलिस ने उन्हें बेटे से मिलाकर बहुत बड़ी खुशी दी है।

पुलिस ने हुलिया संवारा, दिलाई पहचान

जिस व्यक्ति को हर कोई भिखारी या संदिग्ध समझ रहा था नहटौर पुलिस ने उसका हुलिया संवारकर हंसा सिंह के रूप में पहचान दिलाई। पुलिस ने हंसा सिंह को नहला कर नए कपड़े पहनाए। पुलिस ने हंसा सिंह से 5 से 7 घंटे वार्ता की। बताया जाता है कि हंसा सिंह द्वारा पंजाब, लंगर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया तो उसके बाद हंसा सिंह द्वारा बताई गई जगहों के नामों को पुलिस ने ऑनलाइन सर्च किया। पंजाब पुलिस से संपर्क किया। 72 घंटे में 25 साल से लापता व्यक्ति को उसके परिजनों से मिलवा दिया।

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यह था आरिफ-गुड़िया केस

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना में तैनात आरिफ लापता हो गए थे। परिजनों ने उन्हें मृत मानकर उनकी पत्नी गुड़िया की शादी किसी और से करा दी। तकरीबन पांच साल बाद आरिफ पाकिस्तान की जेल से छूट कर भारत आ गए। उस समय गुड़िया दूसरे पति के साथ रह रही थी और बच्चे की मां बनने वाली थी। आरिफ के आने पर तमाम फतवों आदि के दबाव में गुड़िया को वापस आरिफ के पास आना पड़ा था। लेकिन इन सबके चलते वह सदमे में आ गई और बीमारियों के चलते 15 महीने में ही उसकी मौत हो गई थी।

क्या बोली पुलिस

नहटौर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हंसा सिंह से अलग-अलग समय में कई घंटे वार्ता की गई। इंटरनेट और पंजाबी भाषा के जानकार व्यक्ति के सहयोग से हंसा सिंह के परिजनों से संपर्क किया गया। हंसा सिंह अपने परिजनों के साथ पंजाब चले गए हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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