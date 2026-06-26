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हवा से नहीं टपके हैं नीरज सिंह, हैदरगढ़ से यूपी बीजेपी तक पहुंचने में राजनाथ के बेटे को लगे 24 साल

Deep Pandey लखनऊ। रामेन्द्र प्रताप सिंह
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UP BJP New Team : राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को यूपी बीजेपी की नई टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नीरज सिंह हवा से नहीं टपके हैं। नीरज बूथ से संघर्ष करते-करते यहां तक पहुंचे हैं। नीरज को 24 साल की निष्ठा, संघर्ष, सेवा और समर्पण का फल अब मिला है। 

हवा से नहीं टपके हैं नीरज सिंह, हैदरगढ़ से यूपी बीजेपी तक पहुंचने में राजनाथ के बेटे को लगे 24 साल

UP BJP New Team : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह हवा से नहीं टपके हैं बल्कि इसके पीछे नीरज सिंह की कड़ी मेहनत है। 24 साल से पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण के बल पर आज नीरज सिंह हैदरगढ़ से यूपी बीजेपी तक पहुंच गए हैं। लम्बे समय से बिना किसी पद के राजधानी में सक्रिय रहे देश के रक्षामंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र डॉ. नीरज सिंह के समर्पण भाव को देखकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाह उन तक पहुंच ही गईं। प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में न सिर्फ उनका नाम शामिल हुआ, बल्कि प्रदेश उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है। नीरज सिंह को पार्टी में पहली बार किसी पद पर जगह मिलने से उनके समर्थकों में बहुत हर्ष और उत्साह है। सूची जारी होते ही समर्थकों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार करना शुरू किया।

वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो नीरज सिंह के समर्थन में यह तर्क भी दे रहे हैं कि उन्हें राजनाथ सिंह का बेटा होने का राजनीतिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है, नहीं तो राजनीति में 24 साल में पहुंचने वाले लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं।

44 वर्षीय डॉ. नीरज सिंह ने वर्ष 2002 में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उस वर्ष हैदरगढ़ में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे। धीरे-धीरे सक्रिता बढ़ी और वर्ष 2008 से सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संगठन निर्माण, चुनावी रणनीति एवं जनसंपर्क में निरंतर योगदान देना शुरू किया। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी एवं चंदौली सहित अनेक क्षेत्रों में घर-घर संपर्क, बूथ प्रबंधन एवं जनसंवाद के माध्यम से संगठन को सशक्त किया।

2015 गाजियाबाद में महापौर चुनाव में चुनाव संयोजक के रूप में निभाई थी अहम भूमिका

वर्ष 2013 में वॉलंटियर फॉर नमो अभियान में टोल-फ्री आधारित अभिनव मॉडल विकसित कर गाजियाबाद में 2 लाख 72 हजार से लोगों को जोड़ा। नमो ऐप-विकसित भारत एंबेसडर अभियान में एक सप्ताह में 50 हजार से अधिक नागरिकों को जोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें सम्मानित भी किया था। क्षेत्रीय सह-संयोजक के रूप में कार्य करते हुए 37 हजार सदस्यों को जोड़कर प्रदेश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में वह लखनऊ से जुड़ गए और कार्यकर्ताओं को अपना बनाना शुरू किया। उस वर्ष के लोकसभा चुनाव में लखनऊ के साथ गाजियाबाद, वाराणसी व चंदौली में सक्रिय प्रचार एवं जनसंपर्क किया। इसके बाद वर्ष 2015 गाजियाबाद में महापौर चुनाव में चुनाव संयोजक के रूप में कार्य करते हुए विपरीत परिस्थितियों में विजय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

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संगठन का काम हो या सामाजिक कार्य मिशन की तरह लेते हैं नीरज सिंह

लखनऊ के लोगों से जुड़ाव बढ़ने पर उनकी चिंता भी सताने लगी। वह पिछले सात वर्षों से अटल स्वास्थ्य मिला का आयोजन करा रहे हैं और अब तक हजारों लोगों का इलाज करवा चुके हैं। साइकिल, बैसाखी जैसी तमाम वस्तुएं मुफ्त में बंटवा रहे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दिलवा रहे हैं। संगठन का काम हो या सामाजिक कार्य नीरज सिंह मिशन की तरह लेते हैं। पार्टी ने उनके 24 वर्षों की इस निष्ठा, संघर्ष, सेवा व समर्पण का सम्मान किया है। उनकी नियुक्ति से लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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