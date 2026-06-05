यूपी में 206 पीपीएस के बाद अब 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, यमुना प्रसाद बने कानपुर डीआईजी

उत्तर प्रदेश में 206 पीपीएस के बाद अब 6 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।यमुना प्रसाद को पीटीएस मुरादाबाद से कानपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।

यूपी में तबादलों का दौर जारी है। गुरुवार को 206 पीपीएस अफसरों के तबादले के बाद अब शासन ने कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रतीक्षारत पुलिस महानिरीक्षक रवि शंकर छवि को पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक लोक शिकायत बनाया गया है। हरीश चन्दर को पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र से भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, पूनम को प्रधानाचार्य पीटीएस मेरठ से पुलिस उप महानिरीक्षक मिर्जापुर परिक्षेत्र, अशोक कुमार (चतुर्थ) को सीआईडी से देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा, सचिन्द्र पटेल को भ्रष्टाचार निवारण संगठन से अपर पुलिस आयुक्त आगरा कमिश्नरेट, यमुना प्रसाद को पीटीएस मुरादाबाद से कानपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।

इससे पहले गुरुवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया था। डीजीपी मुख्यालय ने 206 पुलिस उपाधीक्षकों की तबादला सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात सीओ जितेन्द्र कुमार (द्वितीय) को शाहजहांपुर भेजा गया। ऐसे ही अनुरुद्ध कुमार को महाराजगंज से महोबा, अभिषेक सिंह को कौशांबी से बलरामपुर, पंकज पंत को शाहजहांपुर से रामपुर, उदय प्रताप सिंह (द्वितीय) को गोरखपुर से कमिश्नरेट लखनऊ, मनीष कुमार यादव को मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी प्रयागराज से सहायक सेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, प्रशान्त सिंह को मंडलाधिकारी गोरखपुर से कमिश्नरेट वाराणसी, पवन कुमार वर्मा को एलआईयू गोंडा से एलआईयू अयोध्या, विवेक वार्ष्णेय को एलआईयू अयोध्या से मंडलाधिकारी आगरा, रवि प्रकाश सिंह को हरदोई से फतेहपुर, रत्नेश्वर सिंह को गोरखपुर से झांसी, सतीश कुमार राय को कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, चित्रांश गौतम को कमिश्नरेट कानपुर नगर से बहराइच, भगत सिंह को मुख्य सुरक्षा अधिकारी सचिवालय से सहायक सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर भेजा गया है।

संतोष कुमार सिंह (द्वितीय) को उन्नाव से रायबरेली, स्तुति सिंह को हापुड़ से संभल, वीर सिंह को फतेहपुर से कमिश्नरेट वाराणसी, हर्षित चौहान को बाराबंकी से सीतापुर, रविन्द्र कुमार सिंह को एएनटीएफ प्रयागराज से महाराजगंज, ज्योतिश्री को बलरामपुर से कमिश्नरेट कानपुर नगर, आशीष निगम को अयोध्या से रायबरेली, अमन सिंह को सीतापुर से संभल, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को एलआईयू बस्ती से सीआईडी मुख्यालय लखनऊ, विकास कुमार जायसवाल को कमिश्नरेट लखनऊ से मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ, मिथलेश कुमार तिवारी को एसडीआरएफ लखनऊ से पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, पवन कुमार (द्वितीय) को यूपीपीसीएल लखनऊ से सहारनपुर, अनुष्का को कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, अमित सिंह को रायबरेली से हरदोई, शिखर को कमिश्नरेट कानपुर नगर से मंडलाधिकारी गोंडा, सोनम सिंह को उन्नाव से रामपुर, प्रगति यादव को फतेहपुर से कमिश्नरेट कानपुर नगर अमरनाथ गुप्ता प्रतापगढ़ से बांदा, वीरेन्द्र विक्रम को कमिश्नरेट लखनऊ से कमिश्नरेट कानपुर नगर, प्रियंका वाजपेयी को कन्नौज से कमिश्नरेट कानपुर नगर भेजा गया है।