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यूपी में 206 पीपीएस के बाद अब 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, यमुना प्रसाद बने कानपुर डीआईजी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में 206 पीपीएस के बाद अब 6 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।यमुना प्रसाद को पीटीएस मुरादाबाद से कानपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।

यूपी में 206 पीपीएस के बाद अब 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, यमुना प्रसाद बने कानपुर डीआईजी

यूपी में तबादलों का दौर जारी है। गुरुवार को 206 पीपीएस अफसरों के तबादले के बाद अब शासन ने कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रतीक्षारत पुलिस महानिरीक्षक रवि शंकर छवि को पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक लोक शिकायत बनाया गया है। हरीश चन्दर को पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र से भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, पूनम को प्रधानाचार्य पीटीएस मेरठ से पुलिस उप महानिरीक्षक मिर्जापुर परिक्षेत्र, अशोक कुमार (चतुर्थ) को सीआईडी से देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा, सचिन्द्र पटेल को भ्रष्टाचार निवारण संगठन से अपर पुलिस आयुक्त आगरा कमिश्नरेट, यमुना प्रसाद को पीटीएस मुरादाबाद से कानपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।

इससे पहले गुरुवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया था। डीजीपी मुख्यालय ने 206 पुलिस उपाधीक्षकों की तबादला सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात सीओ जितेन्द्र कुमार (द्वितीय) को शाहजहांपुर भेजा गया। ऐसे ही अनुरुद्ध कुमार को महाराजगंज से महोबा, अभिषेक सिंह को कौशांबी से बलरामपुर, पंकज पंत को शाहजहांपुर से रामपुर, उदय प्रताप सिंह (द्वितीय) को गोरखपुर से कमिश्नरेट लखनऊ, मनीष कुमार यादव को मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी प्रयागराज से सहायक सेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, प्रशान्त सिंह को मंडलाधिकारी गोरखपुर से कमिश्नरेट वाराणसी, पवन कुमार वर्मा को एलआईयू गोंडा से एलआईयू अयोध्या, विवेक वार्ष्णेय को एलआईयू अयोध्या से मंडलाधिकारी आगरा, रवि प्रकाश सिंह को हरदोई से फतेहपुर, रत्नेश्वर सिंह को गोरखपुर से झांसी, सतीश कुमार राय को कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, चित्रांश गौतम को कमिश्नरेट कानपुर नगर से बहराइच, भगत सिंह को मुख्य सुरक्षा अधिकारी सचिवालय से सहायक सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर भेजा गया है।

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संतोष कुमार सिंह (द्वितीय) को उन्नाव से रायबरेली, स्तुति सिंह को हापुड़ से संभल, वीर सिंह को फतेहपुर से कमिश्नरेट वाराणसी, हर्षित चौहान को बाराबंकी से सीतापुर, रविन्द्र कुमार सिंह को एएनटीएफ प्रयागराज से महाराजगंज, ज्योतिश्री को बलरामपुर से कमिश्नरेट कानपुर नगर, आशीष निगम को अयोध्या से रायबरेली, अमन सिंह को सीतापुर से संभल, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को एलआईयू बस्ती से सीआईडी मुख्यालय लखनऊ, विकास कुमार जायसवाल को कमिश्नरेट लखनऊ से मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ, मिथलेश कुमार तिवारी को एसडीआरएफ लखनऊ से पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, पवन कुमार (द्वितीय) को यूपीपीसीएल लखनऊ से सहारनपुर, अनुष्का को कमिश्नरेट लखनऊ से सहायक सेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, अमित सिंह को रायबरेली से हरदोई, शिखर को कमिश्नरेट कानपुर नगर से मंडलाधिकारी गोंडा, सोनम सिंह को उन्नाव से रामपुर, प्रगति यादव को फतेहपुर से कमिश्नरेट कानपुर नगर अमरनाथ गुप्ता प्रतापगढ़ से बांदा, वीरेन्द्र विक्रम को कमिश्नरेट लखनऊ से कमिश्नरेट कानपुर नगर, प्रियंका वाजपेयी को कन्नौज से कमिश्नरेट कानपुर नगर भेजा गया है।

इसके अलावा अभिषेक कुमार पांडेय को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ, अंकित मिश्रा को हरदोई से संभल, राज कुमार सिंह (प्रथम) को कमिश्नरेट लखनऊ से कमिश्नरेट प्रयागराज, जटाशंकर मिश्र को बाराबंकी से मीरजापुर भेजा गया है। ऐसे ही अन्य पुलिस उपाधीक्षकों के भी कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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