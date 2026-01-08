UP में 20 IPS के बाद अब 4 आईएएस अफसरों के तबादले, वेटिंग प्रशांत कुमार बने सूचना आयोग सचिव
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार को चार आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। प्रतीक्षारत चल रहे प्रशांत कुमार को राज्य सूचना आयोग का सचिव बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद योगी सरकार ने गुरुवार को चार आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। कुमार प्रशांत को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। उनका तबादला पहले निदेशक समाज कल्याण से सचिव गृह के पद पर हुआ था, लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षारत कर दिया गया। अब उन्हें तैनाती दी गई।
उनके निदेशक समाज कल्याण रहते हुए अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटर के पदों पर भर्ती में गड़बड़ी उजागर हुई थी। राजेश कुमार द्वितीय महानिदेशक पर्यटन से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और डा. वेदपति मिश्रा सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से महानिदेशक पर्यटन बनाए गए हैं।
प्रांजल यादव से सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्वद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। वह सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्राोत्साहन के पद पर बने रहेंगे।
इसके पहले बुधवार को यूपी पुलिस में प्रोन्नति मिलने के बाद 20 आईपीएस अफसरों को नई तैनाती की पहली तबादला सूची जारी की गई। इसमें एडीजी और आईजी स्तर के दो अफसरों का एक कार्यभार हटा लिया गया। वहीं किरण एस.को लखनऊ रेंज का नया आईजी नियुक्ति किया गया है। वह अभी तक प्रतीक्षारत थे। उनकी कुछ समय पहले ही डीआईजी से आईजी पद पर प्रोन्नति हुई थी। आईजी मानवाधिकारी अपर्णा कुमार को लखनऊ कमिश्नरेट का नया संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
इस तबादला सूची में डीआईजी, आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी ही हैं। इसमें नौ आईपीएस अफसर कुछ समय पहले की प्रोन्नति पाए हैं। एडीजी प्रयागराज डॉ. संजीव गुप्ता को एडीजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। जालौन पीटीएस के एडीजी ज्योति नारायण अब प्रयागराज जोन के नए एडीजी होंगे। इसी तरह एडीजी मानवाधिकारी राम कुमार को एडीजी लाजिस्टिक्स, एडीजी लाजिस्टिक राजकुमार को एडीजी मानवाधिकार बनाया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार के पास प्रशासन के साथ मुख्यालय का भी प्रभार था। अब वह सिर्फ प्रशासन का कार्यभार देखेंगे। तरुण गाबा के पास आईजी लखनऊ और सुरक्षा का कार्यभार था। अब एडीजी पद पर प्रोन्नत होने के बाद उन्हें एडीजी सुरक्षा बनाया गया है। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार को प्रोन्नति मिलने पर एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड नियुक्त किया गया।