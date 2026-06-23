लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद अयोध्या में कार्रवाई तेज, सपा नेत्री की डिजिटल लाइब्रेरी सील
लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद अयोध्या में कार्रवाई तेज हो गई। अभियान के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा की एक डिजिटल लाइब्रेरी को सील कर दिया।
यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ इलाके में सोमवार को लगी भीषण आग में 15 जिंदा जल गए। लखनऊ के इस अग्निकांड के बाद अयोध्या में प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी क्रम में शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरी के खिलाफ सघन जांच एवं कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा से जुड़ी बताई जा रही एक डिजिटल लाइब्रेरी को सील कर दिया।
अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों और डिजिटल लाइब्रेरी की जांच की। इस दौरान मानकों के उल्लंघन और आवश्यक अनुमतियों से संबंधित मामलों में कार्रवाई की गई। एडीए की कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया।
शहर के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रही
उधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने भी विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसके लिए दो टीमें गठित की गई हैं। एक टीम अग्निशमन अधिकारी एपीसी के नेतृत्व में तथा दूसरी टीम स्टेशन अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रही है।
36 कोचिंग सेंटर विभाग में पंजीकृत
छापेमारी और जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटरों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। कुछ संस्थानों के संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से चले गए। अग्निशमन विभाग के अनुसार अयोध्या में वर्तमान में 36 कोचिंग सेंटर विभाग में पंजीकृत हैं और इन्हें फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन के बाद एनओसी जारी की गई है।
सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की जा रही
जांच के दौरान फायर उपकरणों की कार्यक्षमता, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण या बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान जांच पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
कल लखनऊ में 15 लोग जिंदा जल गए थे
आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी में स्थित एक एनिमेशन सेंटर और पेट क्लीनिक में लगी भीषण आग में 15 लोग जिंदा जल गए। इनमें ज्यादातर एनिमेशन सेंटर में कोचिंग कर रहे छात्र-छात्राएं शामिल हैं। दोपहर बाद लगी आग सेकेंडों में विकराल हो गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ छात्र जान बचाने को सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे लेकिन आखिरी गेट पर ताला लगा था। कुछ खिड़की से नीचे कूद गए। एक छात्र कूदने के दौरान नीचे लगी ग्रिल की चपेट में आ गया जो उसके शरीर में घुस गई।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें