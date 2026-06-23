लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद अयोध्या में कार्रवाई तेज, सपा नेत्री की डिजिटल लाइब्रेरी सील

लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद अयोध्या में कार्रवाई तेज हो गई। अभियान के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा की एक डिजिटल लाइब्रेरी को सील कर दिया।

यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ इलाके में सोमवार को लगी भीषण आग में 15 जिंदा जल गए। लखनऊ के इस अग्निकांड के बाद अयोध्या में प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी क्रम में शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरी के खिलाफ सघन जांच एवं कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा से जुड़ी बताई जा रही एक डिजिटल लाइब्रेरी को सील कर दिया।

अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों और डिजिटल लाइब्रेरी की जांच की। इस दौरान मानकों के उल्लंघन और आवश्यक अनुमतियों से संबंधित मामलों में कार्रवाई की गई। एडीए की कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया।

शहर के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रही उधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने भी विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसके लिए दो टीमें गठित की गई हैं। एक टीम अग्निशमन अधिकारी एपीसी के नेतृत्व में तथा दूसरी टीम स्टेशन अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रही है।

36 कोचिंग सेंटर विभाग में पंजीकृत छापेमारी और जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटरों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। कुछ संस्थानों के संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से चले गए। अग्निशमन विभाग के अनुसार अयोध्या में वर्तमान में 36 कोचिंग सेंटर विभाग में पंजीकृत हैं और इन्हें फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन के बाद एनओसी जारी की गई है।

सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की जा रही जांच के दौरान फायर उपकरणों की कार्यक्षमता, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण या बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान जांच पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।