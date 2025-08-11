15 अगस्त के बाद क्या करने जा रही है भाजपा? यूपी के हर जिले को लेकर बन गया प्लान

15 अगस्त के बाद भाजपा प्रदेश के हर जिले में एक मुहिम शुरू करने जा रही है। ये मुहिम अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वार के बीच स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को देश में बना सामान बेचने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

यूपी में 15 अगस्त के बाद भाजपा प्रदेश के हर जिले में एक मुहिम शुरू करने जा रही है। ये मुहिम अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वार के बीच स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को देश में बना सामान बेचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने यह जिम्मा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ को सौंपा है। प्रदेश कार्यालय पर हुई बैठक में उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे केवल स्वदेशी सामान बेचने का संकल्प लेकर अपने व्यापार को बढ़ावा दें। 15 अगस्त के बाद प्रदेश के हर जिले में व्यापारी चौपाल, गोष्ठियां और व्यापारी सम्मेलन किए जाएंगे।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा। उन्होंने व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश के हर जिले, हर नगर और कस्बों में व्यापारियों के बीच में जाकर उन्हें केवल स्वदेशी सामान बेचने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया, लोकल से वोकल मुहिम को दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों को जागरूक करें। व्यापारी सम्मेलनों में देश और प्रदेश सरकार के मंत्री एवं नेता भाग लेंगे।

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि आज भारत को जरूरत है, स्वदेशी को अपनाने की। विदेशी वस्तु का त्याग करने की। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि जब से केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, देश और प्रदेश का व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चौथ वसूली की घटनाएं चरम पर थीं। विनीत शारदा ने कहा खासतौर से प्रदेश में व्यापारी और लघु उद्यमी सुरक्षित नहीं था।