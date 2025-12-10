Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
अतीक के भाई अशरफ का करीबी दिल्ली से दबोचा गया, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

संक्षेप:

एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके भाई अशरफ के करीबी सहयोगी अफसार अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनामी घोषित किया था।

Dec 10, 2025 09:58 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को बुधवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के सहयोगी अफसार अहमद को नई दिल्ली में दबिश देकर गिरफ्तार किया। पूरामुफ्ती के अफसार पर बरेली पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उस पर बरेली जेल में अशरफ से अपनी ही आईडी पर गुड्डू मुस्लिम, अरमान समेत अन्य गुर्गों से मिलवाने और गवाहों को धमकाने का आरोप है।

एसटीएफ सीओ शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूरामुफ्ती के सल्लाहपुर निवासी अफसार अहमद पर बरेली के बिथरी चैनपुर में कारागार अधिनियम व सीएलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। लंबे समय से फरार होने पर उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। अफसार अहमद के दिल्ली में कहीं छिपकर रहने की सूचना मिली थी। एसआई गुलजार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार की सुबह लगभग पौने सात बजे सपना स्टैंड के सामने कालका रोड अमर कॉलोनी साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

जेल में अशरफ से कराता था मुलाकात

पुलिस के मुताबिक, अफसार अहमद ने पूछताछ में बताया है कि माफिया अशरफ जब बरेली जेल में बंद था, तब वह उससे मिलने जाता था। अपनी ही आईडी में गिरोह के सदस्यों अजहर, लल्ला गद्दी, गुड्डू मुस्लिम, साबिर व अरमान समेत अन्य को भी साथ ले जाकर अशरफ से जेल में मुलाकात कराता था। अशरफ से मुलाकात के बाद गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर गवाहों को डराने, धमकाने और हत्या की योजना तैयार कर वारदात को अंजाम देता था।

अशरफ के बरेली जेल में रहने के दौरान उस पर थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में छिपकर रह रहा था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार करने के बाद बिथरी चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया। उस पर बरेली के अलावा कोखराज कौशाम्बी थाने में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
