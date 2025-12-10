अतीक के भाई अशरफ का करीबी दिल्ली से दबोचा गया, पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

संक्षेप: एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके भाई अशरफ के करीबी सहयोगी अफसार अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनामी घोषित किया था।

एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को बुधवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के सहयोगी अफसार अहमद को नई दिल्ली में दबिश देकर गिरफ्तार किया। पूरामुफ्ती के अफसार पर बरेली पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उस पर बरेली जेल में अशरफ से अपनी ही आईडी पर गुड्डू मुस्लिम, अरमान समेत अन्य गुर्गों से मिलवाने और गवाहों को धमकाने का आरोप है।

एसटीएफ सीओ शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूरामुफ्ती के सल्लाहपुर निवासी अफसार अहमद पर बरेली के बिथरी चैनपुर में कारागार अधिनियम व सीएलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। लंबे समय से फरार होने पर उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। अफसार अहमद के दिल्ली में कहीं छिपकर रहने की सूचना मिली थी। एसआई गुलजार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार की सुबह लगभग पौने सात बजे सपना स्टैंड के सामने कालका रोड अमर कॉलोनी साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

जेल में अशरफ से कराता था मुलाकात पुलिस के मुताबिक, अफसार अहमद ने पूछताछ में बताया है कि माफिया अशरफ जब बरेली जेल में बंद था, तब वह उससे मिलने जाता था। अपनी ही आईडी में गिरोह के सदस्यों अजहर, लल्ला गद्दी, गुड्डू मुस्लिम, साबिर व अरमान समेत अन्य को भी साथ ले जाकर अशरफ से जेल में मुलाकात कराता था। अशरफ से मुलाकात के बाद गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर गवाहों को डराने, धमकाने और हत्या की योजना तैयार कर वारदात को अंजाम देता था।