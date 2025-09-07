afroz had to pay a heavy price for pulling the girl s scarf he was seen pleading with folded hands for 6 hours लड़की का दुपट्टा खींचना अफरोज को पड़ा भारी, 6 घंटे में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता नजर आया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लड़की का दुपट्टा खींचना अफरोज को पड़ा भारी, 6 घंटे में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता नजर आया

कुशीनगर की रहने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी के साथ अफरोज नाम के एक शोहदे ने छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इस घटना को लेकर लड़की दहशत में है।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरSun, 7 Sep 2025 02:06 PM
यूपी के कुशीनगर में एक बुर्कानशीं लड़की से छेड़खानी करना अफरोज नाम के शोहदे को भारी पड़ गया। इस शोहदे ने लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। शिकायत मिलने के छह घंटे के अंदर पुलिस ने उसे दबोचकर ऐसा सबक सिखाया कि वह महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता और गिड़गिड़ाता नजर आया। कुशीनगर पुलिस पिछले कुछ दिनों से जिले भर में ऑपरेशन मजनू चला रही है। हाल ही में पुलिस ने स्कूलों-कॉलेजों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ करने वाले सैकड़ों आरोपियों को पकड़ा था। ये सभी आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए थे।

शनिवार को कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी के साथ अफरोज नाम के एक शोहदे ने छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इस घटना को लेकर लड़की दहशत में है। पिता की इस तहरीर पर केस दर्ज कर कुशीनगर पुलिस ने शोहदे अफरोज की तलाश शुरू कर दी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन भी किया गया। छह घंटे के अंदर पुलिस ने अफरोज को ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के बाद अफरोज बुर्कानशीं युवती के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आया।

पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अफरोज का चालान कर उसे जेल भेज दिया है। कुशीनगर पुलिस ने कहा कि जिले में शोहदों और महिला अपराधों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। महिलाओं से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छेड़खानी के दो आरोपियों को एनकाउंटर में लगी गोली

हाल ही में कुशीनगर में स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर दबंगई दिखाने वाले दो शोहदों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ था। इस मुठभेड़ में शोहदों के पैर में गोली लगी थी। छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना का संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था। कुशीनगर पुलिस शोहदों के खिलाफ तभी से पूरी तरह ऐक्शन मोड में है। पुलिस ने पिछले सोमवार को पूरे जिले में ताबड़तोड़ अभियान चलाया। ‘ऑपरेशन मजनू’ के तहत छेड़खानी करने वाले कुल 124 शोहदों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की घेराबंदी में जमीन पर बैठे शोहदे कान पकड़े माफी मांगते नजर आए। वे यही कहते रहे कि ‘अब नहीं करेंगे साहब’।

