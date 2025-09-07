लड़की का दुपट्टा खींचना अफरोज को पड़ा भारी, 6 घंटे में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता नजर आया

कुशीनगर की रहने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी के साथ अफरोज नाम के एक शोहदे ने छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इस घटना को लेकर लड़की दहशत में है।

यूपी के कुशीनगर में एक बुर्कानशीं लड़की से छेड़खानी करना अफरोज नाम के शोहदे को भारी पड़ गया। इस शोहदे ने लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। शिकायत मिलने के छह घंटे के अंदर पुलिस ने उसे दबोचकर ऐसा सबक सिखाया कि वह महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता और गिड़गिड़ाता नजर आया। कुशीनगर पुलिस पिछले कुछ दिनों से जिले भर में ऑपरेशन मजनू चला रही है। हाल ही में पुलिस ने स्कूलों-कॉलेजों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ करने वाले सैकड़ों आरोपियों को पकड़ा था। ये सभी आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए थे।

शनिवार को कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी के साथ अफरोज नाम के एक शोहदे ने छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इस घटना को लेकर लड़की दहशत में है। पिता की इस तहरीर पर केस दर्ज कर कुशीनगर पुलिस ने शोहदे अफरोज की तलाश शुरू कर दी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन भी किया गया। छह घंटे के अंदर पुलिस ने अफरोज को ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के बाद अफरोज बुर्कानशीं युवती के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आया।

पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अफरोज का चालान कर उसे जेल भेज दिया है। कुशीनगर पुलिस ने कहा कि जिले में शोहदों और महिला अपराधों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। महिलाओं से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।