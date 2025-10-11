afghanistan foreign minister amir khan muttaki reached deoband welcomed at darul uloom deoband saharanpur अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी देवबंद पहुंचे, दारुल उलूम में ऐसे हुआ स्वागत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी देवबंद पहुंचे, दारुल उलूम में ऐसे हुआ स्वागत

अफगानिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि देवबंद और अफगानिस्‍तान के उलेमाओं के बीच पुराने संबंध हैं। उनके मुल्क में भी देवबंद मसलक को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से आना जाना शुरू हो जाए।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 02:41 PM
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शनिवार को यूपी के देवबंद पहुंचे हैं। वह यहां के प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर आए हैं। दारुल उलूम में 15 वरिष्ठ उलेमाओं ने आमिर खान मुत्तकी की अगवानी की। इस दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खुद मुख्य द्वार पर मौजूद रहकर उनका स्वागत किया। मुत्तकी के साथ अफगान दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहे।

तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दारुल उलूम में सुबह से ही इंतजार हो रहा था। वह अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए दारुल उलूम पहुंचे। दारुल उलूम में मुत्तकी करीब पांच घंटे तक रुकेंगे। उन्होंने दारुल उलूम की लाइब्रेरी भी देखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल उलूम में अफगानिस्तान के करीब 20 छात्र पढ़ते हैं। मुत्तकी का उनसे भी मिलने का कार्यकम है। मुत्तकी के इस दौरे को धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अफगानिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि देवबंद और अफगानिस्‍तान के उलेमाओं के बीच पुराने संबंध हैं। उनके मुल्क में भी देवबंद मसलक को मानने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से आना जाना शुरू हो जाए।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के इस दौरे को धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दारुल उलूम में कार्यक्रम के दौरान मुत्तकी और कई शिक्षकों के बीच तकरीर होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह कक्षा में बैठकर हदीस की पढ़ाई भी देखेंगे।

धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण दौरा

बताया जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री अपने इस दौरे में दारुल उलूम के वाइस चांसलर मुफ्ती अब्‍दुल कासिम नोमानी ओर मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे। मुत्‍ताकी और मदनी समेत कई टीचरों के बीच तकरीर होगी। इस दौरान वह कक्षा में बैठकर हदीस की पढ़ाई देखेंगे। तालिबान नेता का यह दौरान धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।

