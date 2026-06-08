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TET अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों में जगी नई उम्मीद, योगी सरकार को कहा-थैंक यू

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ
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सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्र के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की।

TET अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों में जगी नई उम्मीद, योगी सरकार को कहा-थैंक यू

UP Teachers News regarding TET : टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों ने बीते शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया था। सीएम योगी से मुलाकात के बाद शिक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्र के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से मुलाकात की।

शिक्षकों ने टेट प्रकरण पर प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने, जो शिक्षक एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाने और गर्मी की छुट्टियों में किए जा रहे जनगणना के काम के बदले उपार्जित अवकाश देने सहित शिक्षकों से जुड़े कई अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबित मुद्दों पर बातचीत की। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का पक्ष रखा। इसके लिए प्रदेश के शिक्षक सीएम योगी आदित्यनाथ के आभारी हैं।

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शिक्षक पदाधिकारियों ने बताया कि ​अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक शिक्षकों के सामने आए टेट संकट पर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है। टेट अनिवार्यता फैसले से प्रभावित शिक्षकों के लिए वर्तमान में घोषित टेट परीक्षाओं के सम्पन्न होने के बाद शिक्षकों के लिए विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश में जनगणना का काम कर रहे शिक्षकों को नियमानुसार अर्जित अवकाश दिए जाने पर आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

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इस दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह, जनपद बाराबंकी के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह, जिला संयुक्त मंत्री (गोंडा) बलवंत सिंह, गोण्डा नगर संयोजक मंजूर इलाही, राजीव सिंह लोहिया आदि पदाधिकारी शामिल रहे।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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