हवाई जहाज का कॉकपिट अंदर से पायलट ही खोल सकता है तो बाहर पासकोड पैनल का क्या काम है?

हवाई जहाज के कॉकपिट में बगैर पायलट के परमिशन कोई नहीं जा सकता। कॉकपिट को अंदर से पायलट ही खोल सकते हैं। लेकिन कई हवाई जहाज में इमरजेंसी के लिए एक पासकोड पैनल है। जानिए ये किस काम के लिए हैं और कैसे काम करते हैं।

बेंगलुरु से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक हवाई जहाज में सोमवार को अजीब घटना हुई। दो यात्री टॉयलेट का दरवाजा समझकर कॉकपिट का गेट खोलने की कोशिश करने लगे। कॉकपिट के बाहर पासकोड पैनल था। पैसेंजर उसमें नंबर दबाने लगे, जिससे जहाज उड़ा रहे पायलट को अंदर आने के रिक्वेस्ट का अलर्ट मिला। पायलट को सीसीटीवी में दिखा कि क्रू मेंबर (एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट) नहीं हैं तो उसने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। पैसेंजर ने बार-बार बटन दबाया और पायलट ने हर बार उसे रिजेक्ट किया।

बार-बार रिजेक्ट करने के बाद भी पासकोड पैनल पर नंबर दबाने से पायलट को हाइजैक की कोशिश का शक हुआ तो उसने एटीसी को जानकारी दी। लैंडिंग के बाद दोनों यात्रियों को सात और साथियों के साथ पूछताछ के लिए वाराणसी पुलिस के हवाले कर दिया गया। गेट खोलने की कोशिश करने वाले पैसेंजर ने पुलिस को कहा कि वो पहली बार जहाज में चढ़ा था और टॉयलेट समझकर कॉकपिट का गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। यात्री कर्नाटक के हैं, जिन्हें पुलिस ने बेंगलुरु से बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद छोड़ दिया है।

कॉकपिट को पायलट ही अंदर से खोल सकता है एविएशन नियमों के मुताबिक जहाज का गेट बंद होने और लैंडिंग के बाद गेट फिर खुलने तक कॉकपिट में पायलट की इजाजत और पायलट के गेट खोले बिना कोई नहीं जा सकता। हवाई सफर में हम देखते होंगे कि जब कोई पायलट टॉयलेट जाता है तो उससे पहले एक एयर होस्टेस यात्रियों का रास्ता ट्रे लगाकर बंद कर देती है और दूसरी एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती हैं। जब पायलट लौट आता है तो वो एयर होस्टेस बाहर आती है और फिर टॉयलेट यात्रियों के इस्तेमाल के लिए खुल जाता है।

टॉयलेट समझ कॉकपिट का गेट खोलने की कोशिश, पायलट को हाइजैक की आशंका, 9 हिरासत में पहले एक पायलट के निकलने पर दूसरा पायलट अंदर रहता था और एयर होस्टेस की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन एक बार एक पायलट के बाहर जाने पर दूसरे पायलट ने कॉकपिट का गेट नहीं खोला और जहाज को जान-बूझकर क्रैश करा दिया। तब से नियम आया कि कॉकपिट में पायलट को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक पायलट बाहर निकलेगा तो अंदर एक क्रू मेंबर तब तक रहेगा, जब तक वह लौट ना आए। ज्यादातर जहाज में कॉकपिट के बाहर पासकोड पैनल नहीं होता लेकिन काफी हवाई जहाज में अब ये लगा दिया गया है।