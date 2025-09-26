AE main exam will be held but results will not be released High Court stays order to stop Mains एई मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम जारी नहीं होगा, मेंस पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एई मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम जारी नहीं होगा, मेंस पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

एई मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम जारी नहीं होगा, मेंस पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताFri, 26 Sep 2025 09:51 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करे लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे और उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे। इस आदेश को लोक सेवा आयोग ने विशेष अपील में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपील पर सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा 28 एवं 29 सितंबर को होनी है। प्रवेश पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में परीक्षा रोकने से काफी समस्या हो जाएगी। उनका तर्क था कि इसी प्रकार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में भी माइग्रेशन की अनुमति दी गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और निर्णय के लिए तीन बिंदु तय किए हैं। वहां उठाए गए बिंदुओं का तय होना जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा हो जाती है तो उसका परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जारी किया जाएगा। याची अभ्यर्थियों के अधिवक्ता अशोक खरे ने भी इस पर सहमति जताई, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी और मुख्य परीक्षा कराने की छूट दे दी।

यह था मामला

प्रतियोगी राजत मौर्य व 41 अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा कि एई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के माइग्रेशन के सिद्धांत का पालन नहीं किया। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है। याचियों का कहना था कि आयोग ने कुल 609 रिक्तियों के विरुद्ध 1:15 के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किया क्योंकि उसने परिणाम वर्गवार तैयार किया और उच्च मेरिट वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित सूची में नहीं डाला। एकल पीठ ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए यूपीपीएससी को निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची दोबारा तैयार करे और माइग्रेशन का सिद्धांत लागू करे। एकल पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया था कि संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को जारी करने के बाद ही आयोग को अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा कराने की अनुमति होगी।

Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News
