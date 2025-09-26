एई मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम जारी नहीं होगा, मेंस पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करे लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे और उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे। इस आदेश को लोक सेवा आयोग ने विशेष अपील में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपील पर सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा 28 एवं 29 सितंबर को होनी है। प्रवेश पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में परीक्षा रोकने से काफी समस्या हो जाएगी। उनका तर्क था कि इसी प्रकार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में भी माइग्रेशन की अनुमति दी गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और निर्णय के लिए तीन बिंदु तय किए हैं। वहां उठाए गए बिंदुओं का तय होना जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा हो जाती है तो उसका परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जारी किया जाएगा। याची अभ्यर्थियों के अधिवक्ता अशोक खरे ने भी इस पर सहमति जताई, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी और मुख्य परीक्षा कराने की छूट दे दी।