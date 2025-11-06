जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर एई और दो जेई को पीटा, ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

संक्षेप: यूपी के उन्नाव जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर एई और दो जेई को पीटने का मामला सामने आया है। देर शाम जेई की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत छह नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

यूपी के उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर दबंगों ने एई और दो जेई को जमकर पीटा। हो-हल्ला मचने पर आसपास के कक्षों में मौजूद कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर तीनों को छुड़ाया। हमलावर जाते-जाते सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। देर शाम जेई की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत छह नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जिला पंचायत परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में गुरुवार दोपहर जेई आनंद नारायण, प्रदुम्य त्रिपाठी और एई अभिषेक मल्ल बैठै थे। इसी दौरान करीब सात लोग कमरे में घुस आए और हिलौली व भगवंतनगर में नाले समेत अन्य कामों के रुके हुए भुगतान को करने के लिए कहा। जेई आनंद नारायण ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पेमेंट से इनकार कर दिया। इसी बात पर कहासुनी होने लगी। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंदकर आनंद को पीटना शुरू कर दिया। जेई प्रदुम्य त्रिपाठी व एई अभिषेक मल्ल ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा। कमरे के अंदर से चीख-पुकार सुनकर अन्य कार्यालयों में मौजूद लोग दौड़े। किसी तरह कमरा खुलवाकर तीनों को बचाया गया। तीनों अभियंता भागते हुए कोतवाली पहुंचे और पूरी घटना बताई। हमले की सूचना पर अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका, एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, सीओ दीपक यादव भी कोतवाली पहुंच गए।

दबंग सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उठा ले गए कोतवाली प्रभारी संजीव कुशवाहा ने जिला पंचायत पहुंच घटना के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि साक्ष्य मिटाने के लिए दबंग सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उठा ले गए हैं। देर शाम जेई आनंद नारायण की तहरीर पर प्रभात सिंह, कुश सिंह, प्रतीक सिंह, रिंकू शुक्ला, सतेंद्र सिंह और जालापुर के प्रधान के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई।