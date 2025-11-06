Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAE and two JE locked in Unnao jila Panchayat adhyaksh room and beat; FIR against 6 people including Gram pradhan
जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर एई और दो जेई को पीटा, ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर एई और दो जेई को पीटा, ग्राम प्रधान समेत 6 पर FIR

संक्षेप: यूपी के उन्नाव जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर एई और दो जेई को पीटने का मामला सामने आया है। देर शाम जेई की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत छह नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Thu, 6 Nov 2025 11:11 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में बंदकर दबंगों ने एई और दो जेई को जमकर पीटा। हो-हल्ला मचने पर आसपास के कक्षों में मौजूद कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर तीनों को छुड़ाया। हमलावर जाते-जाते सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। देर शाम जेई की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत छह नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिला पंचायत परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में गुरुवार दोपहर जेई आनंद नारायण, प्रदुम्य त्रिपाठी और एई अभिषेक मल्ल बैठै थे। इसी दौरान करीब सात लोग कमरे में घुस आए और हिलौली व भगवंतनगर में नाले समेत अन्य कामों के रुके हुए भुगतान को करने के लिए कहा। जेई आनंद नारायण ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पेमेंट से इनकार कर दिया। इसी बात पर कहासुनी होने लगी। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंदकर आनंद को पीटना शुरू कर दिया। जेई प्रदुम्य त्रिपाठी व एई अभिषेक मल्ल ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा। कमरे के अंदर से चीख-पुकार सुनकर अन्य कार्यालयों में मौजूद लोग दौड़े। किसी तरह कमरा खुलवाकर तीनों को बचाया गया। तीनों अभियंता भागते हुए कोतवाली पहुंचे और पूरी घटना बताई। हमले की सूचना पर अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका, एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, सीओ दीपक यादव भी कोतवाली पहुंच गए।

दबंग सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उठा ले गए

कोतवाली प्रभारी संजीव कुशवाहा ने जिला पंचायत पहुंच घटना के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि साक्ष्य मिटाने के लिए दबंग सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उठा ले गए हैं। देर शाम जेई आनंद नारायण की तहरीर पर प्रभात सिंह, कुश सिंह, प्रतीक सिंह, रिंकू शुक्ला, सतेंद्र सिंह और जालापुर के प्रधान के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई।

मामले की जांच की जा रही

एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया किपीड़ित जेई की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जंगलराज खत्म होना चाहिए, आजम खान ने बिहार चुनाव में नहीं जाने की वजह भी बताई
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटकलें तेज, जानें वजह
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |