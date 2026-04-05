सड़क निर्माण को लेकर विवाद के बीच अधिवक्ता की मौत, SDM पर भड़का गुस्सा; धमकाने का आरोप

रविवार की दोपहर उपजिलाधिकारी राजस्व टीम के साथ मौके पर गए थे। वहां विवाद होने लगा। उसी दौरान बृजेन्द्र कुमार सिंह को दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एसडीएम ने अधिवक्ता और उनके बेटों पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 20 साल के लिए जेल भेजने की धमकी दी।

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर में रविवार को चकनाली पर सड़क निर्माण के विवाद के दौरान दिल का दौरा पड़ने से अधिवक्ता संघ बरहज के पूर्व अध्यक्ष बृजेंद्र कुमार सिंह की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एसडीएम बरहज ने विवाद के दौरान अधिवक्ता को धमकाया जिसके चलते उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बरहज तहसील में दर्जनों अधिवक्ता एकत्र हो गए और शव रख कर हंगामा शुरू कर दिए। इस संबंध में एसडीएम विपिन द्विवेदी का कहना है कि वे विवाद सुलझा कर लौट आए थे उसके बाद अधिवक्ता का निधन हुआ है। धमकाने का आरोप गलत है।

बरहज क्षेत्र की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में पंचायत द्वारा चकनाली पर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रोड और चकनाली अधिवक्ता बृजेन्द्र सिंह के दरवाजे से होकर जाती है। चकनाली पर सड़क निर्माण का वह विरोध कर रहे थे। यह विवाद तीन महीने से चल रहा है। उसी विवाद के समाधान के लिए रविवार की दोपहर उपजिलाधिकारी विपिन द्विवेदी राजस्व टीम के साथ मौके पर गए थे। वहां पर विवाद होने लगा। उसी दौरान बृजेन्द्र कुमार सिंह को दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने अधिवक्ता और उनके बेटों पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 20 साल के लिए जेल भेजने की धमकी दी। एसडीएम की बात सुनते ही बृजेन्द्र सिंह नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष के निधन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता उनके घर पहुंचे और शव को लेकर बरहज तहसील में चले आए। वहां वे शव रख कर प्रदर्शन करने लगे। अधिवक्ता मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने के साथ ही एसडीएम, लेखपाल और ग्राम प्रधान पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की जानकारी होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन-फानन में रुद्रपुर के एसडीएम हरिशंकर लाल और सीओ हरिराम यादव को मौके पर भेजा गया।