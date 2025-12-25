बच्ची और बकरी से गंदी हरकत के आरोपी ADO पंचायत की मौत, जेल में अचानक बिगड़ी तबीयत

संक्षेप: 12 अगस्त 2024 को अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव में एडीओ पंचायत पर छह साल की बच्ची और फिर एक बकरी से गलत हरकत करने का आरोप लगा था। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हुए वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

करीब 16 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ क्षेत्र में मासूम बच्ची और बकरी से गलत कृत्य करने के आरोपी एडीओ पंचायत की जेल में मौत हो गई। जेल में तबीयत खराब होने पर एडीओ पंचायत को जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2024 को अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव में एडीओ पंचायत पर छह वर्षीय बच्ची और फिर एक बकरी से गलत हरकत करने का आरोप लगा था। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हुए वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बुलंदशहर की अहमदगढ़ पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी एडीओ पंचायत गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। गजेंद्र को संबंधित धाराओं में चालान कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। 13 अगस्त को आरोपी गजेंद्र को जिला कारागार में दाखिल कराया गया था। बताया जा रहा है कि पहले से गजेंद्र हार्ट पेशेंट था। उसका जीबीपंत दिल्ली और मेरठ मेडिकल से उपचार भी चल रहा था।