अस्पताल की लापरवाही में सड़ गया भर्ती मरीज का पैर, वार्ड में दुर्गंध पर हंगामा, मरीज की हालत देख सहमे लोग
मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज का पैर सड़ गया। वार्ड में जब पैर से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। मरीज की हालत ऐसी थी कि लोग देखकर सहम उठे।
Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही साफ नजर आई। अस्पताल में करीब 15 दिनों से भर्ती एक बेबस मरीज की सुध लेने में चिकित्सकों ने गंभीरता नहीं बरती। सोमवार को जब यह लावारिस मरीज दर्द से तड़पता हुआ वार्ड के फर्श पर रेंगते हुए बाहर निकला तो वहां मौजूद लोग उसकी हालत देख सिहर उठे। मरीज के पैर में कीड़े पड़ने से दुर्गंध के कारण तीमारदार निकलकर बाहर आ गए और हंगामा कर दिया। सीएमएस ने दो चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा है।
बताया गया है कि करीब 15 दिन पूर्व एक लावारिस पुरुष मरीज को अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में पैर में फ्रेक्चर के कारण भर्ती कराया था, जहां तैनात डॉ. प्रदीप चतुर्वेदी और डॉ. उब्बेद सिद्दीकी की देखरेख में उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। प्लास्टर बांधने के बाद डॉक्टरों ने मुड़कर मरीज की सुध नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया और प्लास्टर के भीतर कीड़े पड़ गए। इलाज के इंतजार में मरीज का पैर इस कदर गल गया कि वह टूटकर लटक गया और उससे उठने वाली भयानक दुर्गंध पूरे अस्पताल परिसर में फैल गई।
डॉक्टरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल
हालात इतने बदतर हो गए कि बच्चा वार्ड समेत आसपास के अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों के तीमारदार बदबू के कारण बाहर जाने को मजबूर हो गए। अन्य तीमारदारों ने जिला अस्पताल की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था और डॉक्टरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहां तैनात सफाईकर्मियों ने बताया कि मरीज 15 दिनों से वार्ड में तड़प रहा था, तब राउंड पर आने वाले डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई। मरीज की ड्रैसिंग भी स्वंय करने के बजाए हम लोगों से कराते हैं। जिला अस्प्ताल सीएमएस डॉ. संजय कुमार ने बताया, हड्डी रोग विभाग के चिकित्सकों ने मरीज के साथ लापरवाही दिखाई है तो जांच होगी। फिलहाल दोनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। लावारिस मरीज देखकर आपरेशन नहीं किया होगा। मरीज को पूर्ण उपचार दिलाया जाएगा।
ओपीडी में मोबाइल की रोशनी से देखे गए मरीज
वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में सोमवार को दोपहर बिजली गुल हो जाने से ओपीडी और वार्डों में अंधेरा छा गया। ओपीडी में डॉक्टरों ने मरीजों को मोबाइल की रोशनी में देखा और परामर्श दिया। सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में सर्वाधिक भीड़ रहती है, इसलिए बिजली गुल होने से मरीजों व तीमारदारों को ज्यादा परेशानी हुई। आर्थो वार्ड में डॉ. विक्रम निगम और जूनियर डॉक्टर लगभग 15 मिनट तक अंधेरे में मरीजों को देखते रहे। दोपहर 1:40 बजे के लगभग आर्थो वार्ड की ओपीडी में लगभग 60 मरीज कतार में लगे थे। वहीं मेडिसिन विभाग, हृदय रोग, ईएनटी, त्वचा और सांस रोग विभाग की ओपीडी में अंधेरा होने से मरीजों का परेशानी हुई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।