आधुनिक सुविधाओं से लैस यूपी के इन 103 सरकारी स्कूलों में एडमिशन का मौका, शुरू हो रही प्रक्रिया

संक्षेप: प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 103 सर्वाेदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ श्रम्म् और छम्म्ज् जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 103 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसके तहत कक्षा 6, 7, 8 और 9 की खाली सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये विद्यालय जेईई-नीट कोचिंग सहित कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक https://ats.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशक श्री संजीव सिंह ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है।

15 मार्च को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से 9 तक की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। वहीं प्रवेश परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा, जबकि परीक्षा परीणाम 23 मार्च को घोषित किया जाएगा। इसी के साथ प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

JEE-NEET कोचिंग सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस उपनिदेशक श्री जे राम ने बताया कि सर्वोदय विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी आज शिक्षा, खेल और विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 103 सर्वाेदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ श्रम्म् और छम्म्ज् जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।