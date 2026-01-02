1998 में एडमिशन, 2024 में MBBS पूरा; अब 2 साल से रिजल्ट के लिए भटक रहा छात्र

Hindustan Hindi News
Admission in 1998 MBBS completion in 2024 now three students have not received their results for two years
संक्षेप:

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तीन एमबीबीएस छात्र डीडीयू की वजह से डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय दो साल से एमबीबीएस कर चुके छात्रों का रिजल्ट रोक रखा है। यह छात्र 1998 से लेकर 2010 बैच के हैं।

Jan 02, 2026 05:33 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तीन एमबीबीएस छात्र डीडीयू की वजह से डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय दो साल से एमबीबीएस कर चुके छात्रों का रिजल्ट रोक रखा है। यह छात्र 1998 से लेकर 2010 बैच के हैं। इन छात्रों के रिजल्ट जारी करने के लिए दो साल से गोरखपुर विश्वविद्यालय नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से गाइड लाइन मांग रहा है।

एनएमसी का जवाब अब तक विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। बताया जाता है कि तीनों छात्र लंबे समय से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। 2024 में तीनों ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा दी। उसके बाद से उनके रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। इसको लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बीच पिछले दो वर्ष से पत्राचार चल रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र का प्रवेश एमसीआई मानक के तहत हुआ था जिसमें एमबीबीएस करने का कोई समय नहीं तय था। रिजल्ट जारी न होने से वे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। वहीं गोरखपुर विवि प्रशासन से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका।

विश्वविद्यालय ने जताई थी आपत्ति

दरअसल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की संबद्धता वर्ष 1972 से लेकर 2024 तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) से थी। एमबीबीएस छात्रों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से ही जारी होते थे। परीक्षा भी विश्वविद्यालय लेता था। वर्ष 2024 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अमरेन्द्र सिंह ने तीन छात्रों के परिणाम को लेकर सवाल उठाया। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि इस वर्ष परीक्षा देने वाले तीन छात्र क्रमशः 1998, 2009 और 2010 बैच में प्रवेश लिया है। इतने लंबे समय तक कोई कैसे एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता है, जबकि यह कोर्स 4.5 वर्ष का है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने दिया एमसीआई मानक का हवाला

विवि के इस पत्र का मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जवाब दिया है। कॉलेज ने उस समय लागू एमसीआई के मानकों का हवाला दिया, जिसमें एमबीबीएस को पूरा करने के लिए किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं है। एमसीआई के नियमों के हवाले से ही बीआरडी प्रशासन ने तीनों छात्रों का रिजल्ट घोषित करने की बात कही थी।

इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल का कहना है कि कॉलेज ने इस मामले में अब तक चार से अधिक रिमाइंडर भेजे हैं। जब से मामला लंबित है, अगर रिजल्ट जारी हो जाता तो छात्र अब तक इंटर्नशिप पूरा करके चले गए होते। बेवजह दो साल से छात्र फंसे हुए हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद उन्हें एक वर्ष का इंटर्नशिप करना होगा। जब छात्रों ने प्रवेश लिया था तब एमसीआई के मानक लागू थे। उसमें कहीं भी एमबीबीएस के लिए कोर्स को पूरा करने के लिए कोई मियाद तय नहीं थी। यही जवाब गोरखपुर विश्वविद्यालय को भेजा गया है।

