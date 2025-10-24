यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस के तबादले; अर्चना ACS परिवहन बनीं

संक्षेप: यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दो आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव परिवहन और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम बनाया है।

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। अफसरों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है। प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव परिवहन और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम बनाया गया है। अमित गुप्ता से प्रमुख सचिव परिवहन और अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार वापस ले लिया गया है। वह प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन विभाग का कार्यभार पूर्ववत देखते रहेंगे।

अर्चना अग्रवाल 16 फरवरी 2016 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई थीं। उन्होंने 16 अक्तूबर 2025 को केंद्र से वापस आने के बाद नियुक्ति विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। दरअसल, योगी सरकार ने इसी साल प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी अमित कुमार गुप्ता को यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ओर यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी थी। अब छह माह बाद नए आदेश में आईएएस अमित कुमार गुप्ता से परिवहन विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है। अब उनकी जगह प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी।