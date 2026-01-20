Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsadministrative officer embezzled 1 crore 25 lakh and continued sending money to mother account
प्रशासनिक अधिकारी ने डकारे 1.25 करोड़, मां की मौत के बाद भी खाते में भेजता रहा सरकारी पैसा

प्रशासनिक अधिकारी ने डकारे 1.25 करोड़, मां की मौत के बाद भी खाते में भेजता रहा सरकारी पैसा

संक्षेप:

मैनपुरी में दीवानी न्यायालय के कार्यालय में वित्तीय अनियमिताओं के एक मामले का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने और वेतन के अतिरिक्त 1 करोड़ 24 लाख 79 हजार 152 रुपये की धोखाधड़ी की। इस धनराशि को आरोपी ने मां, पत्नी और भाई के खातों में ट्रांसफर किया।

Jan 20, 2026 01:10 pm ISTPawan Kumar Sharma मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में दीवानी न्यायालय के कार्यालय में वित्तीय अनियमिताओं के एक मामले का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने और वेतन के अतिरिक्त 1 करोड़ 24 लाख 79 हजार 152 रुपये की धोखाधड़ी की। इस धनराशि को आरोपी ने मां, पत्नी और भाई के खातों में ट्रांसफर किया। वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

दीवानी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात देवव्रत राय चौधरी ने 19 जनवरी को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और जानकारी दी कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अनूप कुमार ने अपनी तैनाती के दौरान अपने अधिकारों से परे जाकर वित्तीय अनियमितताएं की हैं। 5 जनवरी को मेल द्वारा आई सूचना के आधार पर 7 जनवरी को लेखा परीक्षा दल ने कार्यालय में आकर जांच की। लेखा परीक्षा दल की सूचना पर जनपद न्यायाधीश ने एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने जांच की और बैंक से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अनूप कुमार के खातों का विवरण मांगा। बैंक द्वारा दिए गए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025 26 के विवरण में यह तथ्य सामने आया कि अनूप कुमार ने अपने वेतन के अतिरिक्त एक करोड़ 24 लाख 79 हजार 152 रुपये अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया है।

मृत मां की मौत के बाद भी खाते का किया संचालन

बताया गया है कि अनूप कुमार ने इस धनराशि को अपनी मां रामा देवी, पत्नी रीना, भाई अभिषेक यादव के खातों में हस्तांतरित किया। इसके अलावा अनूप ने शेयर मार्केट में भी धनराशि का प्रयोग किया। जांच टीम ने यह भी खुलासा किया है कि अनूप की मां रामादेवी का 30 दिसंबर 2019 को ही निधन हो चुका है। जबकि अनूप में मां के निधन होने के बाद भी उनके नाम खाते का संचालन खुद किया और 2021 से दिसंबर 2025 तक उनके खाते में धनराशि प्राप्त की। अनूप कुमार के खिलाफ पूर्व में भी वर्ष 2019 में एफआईआर कोतवाली में दर्ज हो चुकी है। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि दी गई तहरीर के आधार पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316.5 और 318 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

