यूपी में आधी रात हटाई गईं देवी-देवताओं की मूर्तियां, धरने पर बैठे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल

सिद्धार्थनगर के विकास भवन गेट के सामने स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को प्रशासन ने मंगलवार आधी रात हटवा दिया। बुधवार सुबह लोगों को जानकारी होने पर विरोध शुरू हो गया। दोपहर बाद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।

Pawan Kumar Sharma निज संवाददाता, सिद्धार्थनगरWed, 24 Sep 2025 07:17 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर के विकास भवन गेट के सामने लंबे समय से स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को प्रशासन ने मंगलवार आधी रात हटवा दिया। बुधवार सुबह लोगों को जानकारी होने पर विरोध शुरू हो गया। दोपहर बाद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रतिमाएं हटवाने के लिए डीएम व एसडीएम सदर को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने कहा कि मूर्ति हटवाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को अवगत कराया है।

विकास भवन गेट के बाहर की ओर बिल्कुल सटे हुए एक स्थान पर प्रतिमाएं स्थापित थीं। प्रतिमाएं स्थापित करने वाले प्रभुनाथ तिवारी ने बताया कि 42 वर्ष से मूर्तियां वहां थीं। स्थापना के लिए तत्कालीन एसडीएम ने प्रतिमा दी थी। उसे प्रशासन ने बगैर जानकारी के मंगलवार रात में हटवा दिया। मूर्ति हटवाने की जानकारी होने के बाद सांसद जगदंबिका पाल, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव आदि समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और विकास भवन से सटे धार्मिक स्थल के पास धरने पर बैठ गए।

उन्होंने मूर्ति हटवाने के लिए डीएम व सदर एसडीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मूर्ति हटवाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। डेढ़ घंटे से अधिक चले धरने के दौरान सांसद ने पूरे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को भी अवगत करा दिया है। बाद में सांसद चले गए लेकिन उनके समर्थकों का धरना जारी रहा। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अफसर फोर्स के साथ मौजूद रहे।

इस मामले में सांसद ने कहा कि प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। यह गलत है। इसके लिए डीएम व सदर एसडीएम जिम्मेदार हैं। दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही मंदिर का निर्माण कराया जाए। वहीं, डिएम डॉ. राजा गणपति आर का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास लोग शौच आदि कर रहे थे। इसे देखते हुए तीन महीने से धार्मिक स्थल को वहां से हटाकर दूसरे जगह सम्मानजनक तरीके से स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही थी। स्थानीय विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष आदि से बात कर सम्मानजनक तरीके से मूर्तियों को हटवाया गया है। शीघ्र ही इसे विकास भवन के पास अच्छी जगह पर स्थापित कराया जाएगा।

