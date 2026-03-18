बंदरों से द्रौपदी मुर्मू का चश्मा बचाने को हलकान है प्रशासन; राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारी तैयारी
परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर वन रक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। वन्य जीव कानून के तहत लंगूरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनके कटआउट लगाए जा रहे हैं। करीब 30 से अधिक कटआउट लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रेंड कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन दौरे पर प्रशासन और वन विभाग ने बंदरों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की हैं। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं और आगंतुकों को बंदरों के उत्पात से राहत दिलाने के लिए कई स्थानों पर लंगूर के स्टेचू (कटआउट) लगाए गए हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए राष्ट्रपति के चश्मे को बंदरों के झपट्टे से बचाने के लिए यह खास प्लान बनाया गया है।
वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र में चश्मे छीनने वाले बंदरों की रोकथाम के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन दरोगा आशीष ने बताया कि परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर वन रक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। रेंजर अतुल तिवारी ने बताया कि वन्य जीव कानून के तहत लंगूरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनके कटआउट लगाए जा रहे हैं। करीब 30 से अधिक कटआउट लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रेंड कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति गोल्फ कार्ट से गोवर्धन की 21 किमी परिक्रमा करेंगी। इस दौरान बंदर आसपास न आएं, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सांप आदि से बचाव के लिए स्नेक कैचर भी तैनात किए जा रहे हैं। वन विभाग की 5 टीमें 30 सदस्यों के साथ तैनात रहेंगी। इनके पास लाठी, डंडे, गुलेल, लेजर लाइट व स्नेक रेस्क्यू किट रहेगी। ये टीमें राष्ट्रपति के दौरे वाले सभी स्थानों पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
चश्मा बचाने को लगाए लंगूरों के कटआउट
बंदरों को डराने के लिए लंगूरों के कटआउट लगाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा ये स्टेच्यू राष्ट्रपति के आगमन से पहले लगाने का प्लान बनाया। गौरतलब है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू के वृंदावन के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इन्हीं तैयारियों के अंतर्गत वृंदावन में व्याप्त बंदरों के आतंक को देखते हुए राष्ट्रपति के चश्मे को बंदरों के झपट्टे से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर तैयारी की जा रही है। गुलेल और लाठी-डंडे से लैस वन विभाग के कर्मचारी तैनात होंगे।
ड्रोन से भी होगी निगरानी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 19 से तीन दिवसीय मथुरा-वृंदावन आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को फाइनल टच दे दिया है। मंगलवार को आगरा मंडल और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति के भ्रमण स्थलों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था परखी। तीन दिवसीय ब्रज भ्रमण पर आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने चौक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किये गये हैं। वृंदावन में इस दौरान छतों पर सुरक्षा कर्मी अलर्ट रहेंगे और ड्रोन से भी निगरानी की जायेगी। वहीं दूसरी ओर खुफिया तंत्र और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी भी लगातार सक्रिय रहेंगी। सादा कपड़ों में भी पुलिस के जवान अलर्ट रहेंगे।
बताते चलें कि 19 मार्च को तीन दिवसीय ब्रज भ्रमण पर आ रही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने मंगलवार को एडीजी आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ, मंडलायुक्त आगरा नगेन्द्र प्रताप, डीआईजी आगरा रेंज शैलेश कुमार पांडेय, डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार अधीनस्थों के साथ वृंदावन पहुंचे। अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के वृंदावन में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था परखी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें