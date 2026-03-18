बंदरों से द्रौपदी मुर्मू का चश्मा बचाने को हलकान है प्रशासन; राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारी तैयारी

परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर वन रक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। वन्य जीव कानून के तहत लंगूरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनके कटआउट लगाए जा रहे हैं। करीब 30 से अधिक कटआउट लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रेंड कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन दौरे पर प्रशासन और वन विभाग ने बंदरों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की हैं। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं और आगंतुकों को बंदरों के उत्पात से राहत दिलाने के लिए कई स्थानों पर लंगूर के स्टेचू (कटआउट) लगाए गए हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए राष्ट्रपति के चश्मे को बंदरों के झपट्टे से बचाने के लिए यह खास प्लान बनाया गया है।

वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र में चश्मे छीनने वाले बंदरों की रोकथाम के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन दरोगा आशीष ने बताया कि परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर वन रक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। रेंजर अतुल तिवारी ने बताया कि वन्य जीव कानून के तहत लंगूरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनके कटआउट लगाए जा रहे हैं। करीब 30 से अधिक कटआउट लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रेंड कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति गोल्फ कार्ट से गोवर्धन की 21 किमी परिक्रमा करेंगी। इस दौरान बंदर आसपास न आएं, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सांप आदि से बचाव के लिए स्नेक कैचर भी तैनात किए जा रहे हैं। वन विभाग की 5 टीमें 30 सदस्यों के साथ तैनात रहेंगी। इनके पास लाठी, डंडे, गुलेल, लेजर लाइट व स्नेक रेस्क्यू किट रहेगी। ये टीमें राष्ट्रपति के दौरे वाले सभी स्थानों पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।

चश्मा बचाने को लगाए लंगूरों के कटआउट बंदरों को डराने के लिए लंगूरों के कटआउट लगाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा ये स्टेच्यू राष्ट्रपति के आगमन से पहले लगाने का प्लान बनाया। गौरतलब है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू के वृंदावन के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इन्हीं तैयारियों के अंतर्गत वृंदावन में व्याप्त बंदरों के आतंक को देखते हुए राष्ट्रपति के चश्मे को बंदरों के झपट्टे से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर तैयारी की जा रही है। गुलेल और लाठी-डंडे से लैस वन विभाग के कर्मचारी तैनात होंगे।

ड्रोन से भी होगी निगरानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 19 से तीन दिवसीय मथुरा-वृंदावन आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को फाइनल टच दे दिया है। मंगलवार को आगरा मंडल और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति के भ्रमण स्थलों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था परखी। तीन दिवसीय ब्रज भ्रमण पर आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने चौक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किये गये हैं। वृंदावन में इस दौरान छतों पर सुरक्षा कर्मी अलर्ट रहेंगे और ड्रोन से भी निगरानी की जायेगी। वहीं दूसरी ओर खुफिया तंत्र और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी भी लगातार सक्रिय रहेंगी। सादा कपड़ों में भी पुलिस के जवान अलर्ट रहेंगे।