Hindi NewsUP NewsAdil who molested a girl by tying a sacred thread on her hand was arrested
हाथ में कलावा बांधकर युवती से छेड़छाड़ करता था आदिल, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप:

मेरठ में एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से लगातार छेड़छाड़ और धमकी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने कॉलेज जाना तक बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया।

Dec 13, 2025 09:28 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share

मेरठ के रोहटा के पूठखास गांव स्थित एक इंटर कॉलेज की छात्रा के साथ गांव निवासी दूसरे पक्ष का युवक लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। छात्रा और उसके परिजनों के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इसका पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने रोहटा थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी और उसके भाई-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गांव स्थित इंटर कॉलेज में पड़ोसी गांव की छात्रा कक्षा 11 में पढ़ती है। छात्रा को आदिल नामक युवक कई दिनों से परेशान कर रहा था। वह कलाई पर कलावा बांधकर आता और आए दिन छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करता था। कई बार छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी। पीड़िता ने सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने आरोपी के घर जाकर विरोध जताया तो आरोपी के परिजनों ने गाली गलौज कर दी और मारपीट पर उतारू हो गए। मनचले के भय से छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया।

शुक्रवार को विहिप बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज बजरंगी के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आदिल, समीर तथा इरशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभिरक्षा में उसे न्यायलय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

उधर, फिरोजाबाद में थाना दक्षिण क्षेत्र में एक युवक ने छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ की। सिनेमा चौराहा पर लोगों ने युवक को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे जेल भेजा है।

थाना दक्षिण क्षेत्र सेंट्रल चौराहे पर एक युवक शनिवार को एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह मोहला गंज से भी काफी दूर से उसका पीछा करते हुए आ रहा था। लड़की उससे बचने का प्रयास कर कर रही थी। लोगों ने देखा तो आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर युवक लोगों से भी भिड़ गया। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट हंगामा देख व्यस्ततम सिनेमा के चौराहा पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
