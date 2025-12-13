हाथ में कलावा बांधकर युवती से छेड़छाड़ करता था आदिल, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: मेरठ में एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से लगातार छेड़छाड़ और धमकी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने कॉलेज जाना तक बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया।

मेरठ के रोहटा के पूठखास गांव स्थित एक इंटर कॉलेज की छात्रा के साथ गांव निवासी दूसरे पक्ष का युवक लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। छात्रा और उसके परिजनों के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इसका पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने रोहटा थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी और उसके भाई-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गांव स्थित इंटर कॉलेज में पड़ोसी गांव की छात्रा कक्षा 11 में पढ़ती है। छात्रा को आदिल नामक युवक कई दिनों से परेशान कर रहा था। वह कलाई पर कलावा बांधकर आता और आए दिन छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करता था। कई बार छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी। पीड़िता ने सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने आरोपी के घर जाकर विरोध जताया तो आरोपी के परिजनों ने गाली गलौज कर दी और मारपीट पर उतारू हो गए। मनचले के भय से छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया।

शुक्रवार को विहिप बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज बजरंगी के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आदिल, समीर तथा इरशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभिरक्षा में उसे न्यायलय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सरेराह छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस को सौंपा उधर, फिरोजाबाद में थाना दक्षिण क्षेत्र में एक युवक ने छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ की। सिनेमा चौराहा पर लोगों ने युवक को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे जेल भेजा है।