राजा भैया को गिरफ्तार करने वाले एडीजी जसवीर सिंह आठ साल बाद बहाल, नई जिम्मेदारी नहीं
2019 में विवादित इंटरव्यू देने के मामले में निलंबित किए गए आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को आठ साल बाद बहाल कर दिया गया है। वह एसपी रहते हुए राजा भैया की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आए थे।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रतापगढ़ के एसपी रहते हुए राजा भैया को गिरफ्तार करने के बाद चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी एडीजी जसवीर सिंह को यूपी सरकार ने आठ साल बाद बहाल कर दिया गया है। जसवीर सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2019 में यूपी सरकार ने निजी वेबसाइट पर विवादित इंटरव्यू दिए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। शासन ने 16 नवंबर को एडीजी जसवीर सिंह की बहाली आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अभी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जसवीर सिंह को प्रतीक्षा लिस्ट में रखा गया है।
एडीजी रूल्स-एंड-मैनुअल के पद पर तैनात रहे जसवीर सिंह को बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने के आरोप में निलंबित किया गया था। फिलहाल उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। यूपी पुलिस के इतिहास में किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की यह सबसे लंबी निलंबन अवधि है। एडीजी जसवीर सिंह मूलरूप से होशियारपुर, पंजाब के निवासी हैं। एक निजी वेबसाइट पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पुलिस मुठभेड़, सरकार की नीतियों व कार्यशैली को लेकर बयान दिए थे। उनके इस आचरण को अखिल भारतीय सेवा नियमावली का उल्लंघन मानकर नोटिस देकर जवाब तलब किया गया था। वह छुट्टी पर चले गए थे और उन पर विभागीय जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगा था।
1997 में प्रतापगढ़ में एसपी पद पर रहे थे जसवीर सिंह
आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह पहली बार 1997 में एसपी प्रतापगढ़ के पद पर तैनात रहते हुए विधायक रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने और एसपी फूड सेल में रहते हुए जांच को लेकर चर्चा में आए थे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को निलंबित कर दिया गया था। जसवीर सिंह का नाम नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और लगातार हुए तबादलों से जुड़ा रहा है। यही नहीं 2018 में जसवीर सिंह एडीजी होमगार्ड के पद पर तैनात थे। इस दौरान जसवीर सिंह ने होमगार्ड जवानों की तैनाती के दौरान हुए कथित घोटाले का भी पर्दाफाश किया था।
जसवीर सिंह की बर्खास्तगी के लिए भेजी गई थी फाइल
जानकारी के अनुसार आठ साल पहले जसवीर सिंह को निलंबित करने के साथ ही यूपी सरकार ने उनकी फाइल बर्खास्तगी के लिए केंद्र को भेजी थी। लेकिन जसवीर सिंह ने प्रत्यावेदन दे दिया था, जिसके चलते बर्खास्तगी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब आठ साल बाद यूपी सरकार ने आईपीएस जसवीर सिंह को बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उन्हें प्रतीक्षा लिस्ट में डाल दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।