यूपी से सटी नेपाल सीमा पर पीएसी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल, हेल्पलाइन नंबर जारी

यूपी से सटी नेपाल सीमा पर पीएसी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। डीजीपी और एडीजी कानून व्यवस्था लगातार सीमा से जानकारी ले रहे हैं। यूपी पुलिस नेपाल के पुलिस अफसरों से भी सम्पर्क में है।

नेपाल में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सीमा से सटे यूपी के जिलों में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। इन जिलों में दो-दो कंपनियां पीएसी तैनात करने के अलावा अतिरिक्त फोर्स भी लगा दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश नेपाल सीमा के जिलों के एसपी से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। उनसे नेपाल के हालातों की वजह से सीमा पर होने वाली हलचल को लेकर लगातार जानकारी ले रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

यूपी पुलिस एसएसबी के अलावा नेपाल की पुलिस से भी सम्पर्क में है। हालांकि वहां के वर्तमान हालत में नेपाल के पुलिस अफसर ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि नेपाल में वर्तमान स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। दो दिन पहले से ही यूपी पुलिस अलर्ट है। वहां के बदलते हालातों को देखते हुए यहां भी सतर्कता बढ़ाई गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

नेपाल से सटे जिलों श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सोनौली, बलरामपुर में भी हर थाने-चौकी पर पुलिस बल बढ़ा दी गई है। सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई है। सीमा से सटे जिलों के कप्तानों से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। वहां की गतिविधियों की रिपोर्ट रोजाना शाम को पुलिस मुख्यालय भेजी जा रही है। आगे की जैसी स्थिति रहेगी, उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसएसबी से भी सम्पर्क में पुलिस नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से भी यूपी पुलिस सम्पर्क बनाए हुए है। बहराइच में नेपाल सीमा पर सबसे ज्यादा सतर्कता बढ़ाई गई है। यहां से नेपालगंज के लिए काफी आवागमन होता है। इस सीमा को नेपाल की ओर से भी बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि बहराइच की इस सीमा पर पुलिस बल ज्यादा लगा दिया गया है। एसएसपी के कई अफसर भी यहां कैम्प किए हुए हैं।