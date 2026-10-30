दिवाली-छठ पर दिल्ली, गाजियाबाद से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें, लखनऊ-कानपुर के लिए भी चलेंगी
दिवाली और छठ पर दिल्ली, गाजियाबाद से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अधिक संख्या में बसें चलायी जाएं। लखनऊ व कानपुर के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसें चलेंगी।
लखनऊ। विशेष संवाददाता। दीपावली और छठ के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। छह नवंबर से 17 नवंबर के बीच अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। दिल्ली, गाजियाबाद से पूर्वांचल के लिए सीधी बस चलाने की तैयारी है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मातहत अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अधिक संख्या में बसें चलायी जाएं। लखनऊ व कानपुर के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसें चलेंगी।
यदि गाजियाबाद, दिल्ली एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर रहता है तो पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाए। भैयादूज के अवसर पर स्थानीय व आसपास के जिलों के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो क्षेत्रीय अधिकारी व्यवस्था तय करेंगे। परिवहन मंत्री ने समय रहते बसों को दुरुस्त करने, वर्कशाप के लिए जरूरी कलपुर्जों की उपलब्धता तय करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यही भी कहा कि प्रोत्साहन अवधि में अनुबंधित बसों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए। इसकी सूचना वाहन स्वामियों को दे दी जाए।
मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा एवं इटावा क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त बसें
प्रबंधक निदेशक पीएन सिंह ने बताया कि दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर के लिए तथा गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ एवं इटावा क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक जरूरत के मुताबिक बसों का संचालन घटा-बढ़ा सकते हैं।
प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
प्रोत्साहन अवधि में न्यूनतम 11 दिनों में सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों, कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों को भी लाभ दिया जाएगा। तय तिथियों में निर्धारित औसतन 300 किमी का सफर करने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन की दर से एकमुश्त 4400 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। संविदा और आउटसोर्स चालक व परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में निर्धारित मानक से अधिक सफर कराने पर 55 पैसे प्रति किमी की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। नियमित-संविदा चालक 11 दिन व 300 किमी इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं तो उक्त के अतिरिक्त लगभग एक हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।एमडी के मुताबिक डिपो व कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों को 11 दिन की ड्यूटी पर 2100 रुपये, क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10 हजार, सेवा प्रबंधकों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। इसका वितरण क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर किया जाएगा। एआरएम को 50 रुपये प्रत निगम एवं अनुबंधनत बस के आधार पर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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