Actress Raveena Tandon visited Ramlala in ayodhya praised PM Modi and CM Yogi

अभिनेत्री रवीना टंडन ने अयोध्या में किया रामलला का दर्शन, बोलीं- जन्म सफल हो गया

अभिनेत्री रवीना टंडन ने गुरुवार को अयोध्या पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया। शानदार दर्शन पूजन के बाद उन्होंने यहां की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या।Thu, 21 Aug 2025 07:32 PM
मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन गुरुवार को अयोध्या पहुंचीं। उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका और फिर श्री रामजन्मभूमि में पहुंच कर रामलला का भी दर्शन-पूजन किया। इस दौरान मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर दर्शन पूजन करके लगा बहुत अच्छा। मैं प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिनकी वजह से श्रीराम जन्मभूमि पर इतना सहज दर्शन सुलभ हो सका है। उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ और आनंदित है। ऐसा लगा कि रामलला का दर्शन करके जन्म सफल हो गया।

रवीना टंडन ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। रवीना टंडन पिछले कुछ समय से धार्मिक यात्राएं खूब कर रही हैं। इससे पहले वह प्रयागराज के महाकुंभ स्नान करने भी गई थीं। काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने तो महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंची थीं।

राम मंदिर के दूसरे तल का निर्माण भी हुआ पूरा

राम मंदिर के दूसरे तल का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यहां अभी दरवाजे लगने शेष है। महाराष्ट्र के वल्लार शाह से लाई गयी सागौन की लकड़ियों से दरवाजे व खिड़कियों का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ नक्काशी दार दरवाजे तैयार भी हो गये है जिनकी फिनिशिंग का काम कारीगर कर रहे हैं। फिनिशिंग के बाद दरवाजों की फिटिंग शुरू हो जाएगी। दरवाजों के निर्माण का काम तेलंगाना हैदराबाद की संस्था को सौंपा गया है। इस कंपनी की ओर से कन्याकुमारी से कारीगरों को बुलाया गया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि दरवाजों की नाप-जोख का काम पूरा हो गया है। इन दरवाजों पर स्वर्ण मंडित करने का काम भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। तीर्थ क्षेत्र महासचिव कहते हैं कि अभी इस विषय में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि रामलला के दर्शनार्थियों के लिए भूतल के अलावा प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राम दरबार के विग्रह के दर्शन की ही अनुमति रहेगी। दूसरे तल पर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बताया गया कि ऐसा निर्णय सुरक्षा के कारणों से लिया गया है। फिलहाल दूसरे तल पर विभिन्न भाषाओं में रचित व अनुवादित रामायण का ग्रंथागार संरक्षित किया जाना है।

