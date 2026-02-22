Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजपाल को फिल्म के लिए दिया था 5 करोड़ का लोन, माधव अग्रवाल बोले-अपने ही पैसों के लिए रोना पड़ा

Feb 22, 2026 03:53 pm ISTDinesh Rathour शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

राजपाल यादव को लोन देने वाले माधव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2010 में अभिनेता की फिल्म ‘अता-पता लापता’ के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। उनके अनुसार पूरी लिखापढ़ी और एग्रीमेंट के बाद ही रकम दी गई।

राजपाल को फिल्म के लिए दिया था 5 करोड़ का लोन, माधव अग्रवाल बोले-अपने ही पैसों के लिए रोना पड़ा

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को चेक बांउस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले जेल भेजा था। फिलहाल राजपाल यादव 30 दिन की अंतिरम जमानत पर चल रहे हैं। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर केस करने वाले उद्योगपति माघव गोपाल अग्रवाल पहली बार खुलकर सामने आए। हाईप्रोफाइल मामले में बातचीत के दौरान अग्रवाल ने कहा कि अपने ही पैसे के लिए बच्चों की तरह रोना पड़ा और साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब वकीलों पर खर्च करने के बाद भी मूल धन वापस नहीं मिला। उनका कहना है कि 2010 में दिए गए पांच करोड़ रुपये के अब ब्याज जोड़ने पर करीब 25 करोड़ रुपये के बराबर बैठते हैं।

माधव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2010 में अभिनेता की फिल्म ‘अता-पता लापता’ के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। उनके अनुसार पूरी लिखापढ़ी और एग्रीमेंट के बाद ही रकम दी गई। एग्रीमेंट में यह शर्त थी कि तय अवधि के भीतर मूलधन के साथ निर्धारित रकम लौटाई जाएगी, चाहे फिल्म चले या नहीं। बाद में तीन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी किए गए और हर बार भुगतान के लिए नए चेक दिए गए, लेकिन वे चेक बाउंस होते रहे।

अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने यह राशि बैंक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उठाई थी। उसी आधार पर यदि 16 वर्षों का साधारण हिसाब लगाया जाए तो पांच करोड़ रुपये की रकम लगभग 24 से 25 करोड़ रुपये के बीच बैठती है। उनका तर्क है कि यदि पैसा समय पर लौटाया गया होता तो यह ब्याज का बोझ न बढ़ता। उन्होंने कहा कि बैंक को ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी उनकी रही, जबकि मूलधन भी वापस नहीं आया।

ये भी पढ़ें:जेल से निकलते ही राजपाल यादव ने लगाए ठुमके, पत्नी संग धोती-कुर्ता में जमकर नाचें

माधव ने कहा, स्टे हटवाकर रिलीज कराई थी फिल्म

उद्योगपति ने बताया कि जब फिल्म का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च की खबर टीवी पर देखी तो उन्हें जानकारी मिली कि फिल्म रिलीज की तैयारी में है। एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्होंने अदालत का रुख किया और फिल्म पर स्टे लग गया। बाद में अभिनेता की ओर से आग्रह किया गया कि फिल्म रिलीज होने दी जाए। अग्रवाल के अनुसार, उनके अनुरोध पर उन्होंने कुछ ही दिनों में स्टे हटवा लिया, जिसके बाद 2 नवंबर 2012 को फिल्म रिलीज हो सकी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भुगतान को लेकर विवाद और गहरा गया।

कई बार हुए समझौते, फिर भी पैसा नहीं मिला

मामला अदालत में पहुंचा तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस की कार्रवाई शुरू हुई। अग्रवाल का कहना है कि कई बार समझौते की बात हुई, नए चेक दिए गए, लेकिन वे भी बाउंस हो गए। अदालत में बार-बार समय मांगा गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान वरिष्ठ वकीलों को केस सौंपा गया और अब तक साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब कानूनी खर्च हो चुका है।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव हुए तिहाड़ जेल से रिहा? बाहर आने की खबरों पर पत्नी ने तोड़ी चुप्पी

अभी 30 दिन के अंतरिम जमानत पर हैं राजपाल

हाल में अदालत के आदेश पर राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा और वे तिहाड़ जेल गए। बाद में अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं। अग्रवाल के अनुसार अब तक करीब ढाई करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि शेष रकम अभी देय है। उनका कहना है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने पर ही राहत संभव है।

लोन बनाम निवेश को लेकर भी विवाद

मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अभिनेता की ओर से इसे निवेश बताया गया, जबकि अग्रवाल इसे लिखित लोन एग्रीमेंट बताते हैं। उनका कहना है कि यदि यह निवेश होता तो पर्सनल गारंटी और पोस्ट डेटेड चेक की जरूरत नहीं पड़ती। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और शर्तों के आधार पर ही सुनवाई आगे बढ़ी। वहीं उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल ने बताया, यह मामला करीब 16 वर्षों से चल रहा है। कई बार व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क कर समाधान की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमें लंबे समय तक मानसिक और आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। हमने बैंक का पैसा समय से चुकाया, लेकिन हमें अपना पैसा नहीं मिला।

क्या बोले राजपाल यादव

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने बताया, इस मामले में मैं कुछ नहीं बता सकता। हमारे वकील से बात करनी होगी। फिलहाल जो भी अदालत का आदेश होगा। उसका पालन किया जाएगा। अदालत ने जब जैसे, जहां कहां, वहां मैं उपस्थित रहा। आगे भी अदालत के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Rajpal Yadav Bollywood Actress Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |