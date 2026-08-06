अभिनेता राजपाल यादव पर शिकंजा, 9 सितंबर को नीलाम होंगी दो संपत्तियां, नोटिस चस्पा

अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 9 सितंबर को उनकी दो संपत्तियां नीलाम होंगी। इसके लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। राजपाल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपये का बकाया है।

चेक बाउंस के मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं।यूपी के शाहजहांपुर में स्थित उनकी दो बड़ी संपत्तियों को 9 सितंबर को नीलाम किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की ओर से इसे लेकर शहर और गांव में स्थित संपत्तियों पर नीलामी संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। राजपाल यादव पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपये का बकाया है। हालांकि दोनों संपत्तियों की कीमत बैंक ने 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपये निर्धारित किया है।

बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने यह ऋण अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लिया था। ऋण की वसूली न होने पर बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्तियों को कब्जे में लेकर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक शाहजहांपुर में राजपाल यादव की दो संपत्तियां हैं। इनमें एक शहर में स्थित संपत्ति तथा दूसरी गांव में स्थित खेत और मकान शामिल हैं। इनकी नीलामी 9 सितंबर को ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

बताया जा रहा है कि ऋण के लिए राजपाल यादव ने पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को भी गारंटर के रूप में गिरवी रखा था। इसी आधार पर बैंक ने संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। वहीं चर्चा है कि शाहजहांपुर के अलावा मुंबई स्थित उनकी अन्य संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है।

उधर, जिस कंपनी के चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है, उसके मालिक भी शाहजहांपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अभिनेता की कानूनी और आर्थिक परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। बैंक कर्मचारियों ने हाल ही में शाहजहांपुर स्थित उनके घर पर पहुंचकर नीलामी का नोटिस चस्पा किया। नोटिस लगने के बाद इलाके में राजपाल को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि बकाया ऋण की वसूली के लिए यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन नीलामी संपन्न कराई जाएगी।