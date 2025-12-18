Hindustan Hindi News
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गोरा दिखने के लिए क्या-क्या किया, छात्रों से साझा कीं यादें

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गोरा दिखने के लिए क्या-क्या किया, छात्रों से साझा कीं यादें

संक्षेप:

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में पुरानी यादें ताजा कीं। कहा कि कॅरियर के शुरुआती दौर में मैं खुद को गोरा दिखाने के लिए तमाम कोशिश करता था। इसी कोशिश में बहुत ज्यादा क्रीम लगाता था लेकिन सफलता रंग रूप पर निर्भर नहीं होती। सफलता प्रतिभा-अनुशासन से मिलती है।

Dec 18, 2025 09:15 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, कार्यालय संवाददाता
फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बुधवार को लखनऊ में नेशनल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ संवाद किया। इस दौरान लखनऊ से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स पर भी छात्रों के साथ बात की। नवाजुद्दीन ने छात्रों को खुद पर हमेशा भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि रात अकेली है कि पहले पार्ट में मेरा किरदार जटिल यादव इसलिए ज्यादा क्रीम लगाता था ताकि उसका रंग साफ दिखे। ऐसे ही कॅरियर के शुरुआती दौर में मैं खुद को गोरा दिखाने के लिए बहुत क्रीम लगाता था लेकिन सफलता रंग रूप पर निर्भर नहीं होती। सफलता प्रतिभा-अनुशासन से मिलती है।

नवाजुद्दीन ने लखनऊ में ही रंगमंच की पढाई की है। उन्होंने बीएनए से डिप्लोमा किया है। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ बहुत बदल गया है। अब विकास दिखता है जो सुखद है। नवाज ने कहा कि एक दौर पढाई का भी था जब हजरतगंज से गोमती नगर तक पैदल चले जाते थे, आज कार से जाते हैं तो इमारतें दिखती हैं, जो रास्ते दिखते हैं वो बताते हैं लखनऊ बदल गया है। इसके साथ ही नवाज ने कहा कि लखनऊ के खान-पान, पकवान, इमारते सभी बहुत लोकप्रिय है। स्वाद के मामले में किसी एक पकवान से मन नहीं भरता। उन्होंने अपने बीएनए के दिनों को याद किया और उन अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा भी किया।

लखनऊ में कर रहे शूटिंग

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी इन दिनों लखनऊ में नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। नवाजुद्दीन इससे पहले भी अपनी कई फिल्मों की शूटिंग शहर में कर चुके हैं। नवाजुद्दीन की नई फिल्म की शूटिंग उनके अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग है। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति है की जिन्दगी पर है जिसके 25 साल जेल में गुजरे हैं और अब नई जिन्दगी की रोशनी ढूंढ रहा है।