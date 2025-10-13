रामलीला में प्रस्तुति नहीं देने पर फंसे अभिनेता हेमंत बिर्जे, पूरी रात थाने में ही बैठे-बैठे बीती

बुकिंग के बाद भी रामलील में प्रस्तुति नहीं देने पर अभिनेता हेमंत बिर्जे की पूरी रात थाने में बीती। रामलीला मैदान में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेले में उनकी बुकिंग थी। इसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। कार्यक्रम आयोजकों ने अभिनेता के नशे में होने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

बुकिंग के बावजूद रामलीला के कार्यक्रम में प्रस्तुति न देने पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता टार्जन फेम हेमंत बिर्जे को थाने में रात बितानी पड़ी। हालांकि सुबह कार्यक्रम आयोजकों से दोबारा हुई वार्ता में उनका समझौता हो गया। इसके बाद उन्हें थाने से जाने दिया गया। उनके साथ तीन लोग और थे।

शहर में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति पिछले एक सप्ताह से कार्यक्रम कर रही है। रविवार को रामलीला मैदान में अभिनेता हेमंत बिर्जे की प्रस्तुति थी। कई दिन से इसका प्रचार किया जा रहा था। रात में विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद जब अभिनेता के परफॉर्मेंस की बारी आई तो अभिनेता नहीं पहुंचे। इसके बाद समिति पदाधिकारी महाजन होटल के कमरे में पहुंचे, जहां उनको ठहराया गया था। उनका आरोप था कि अभिनेता नशे की हालत में मिले और ठीक से बात करने की स्थिति में भी नहीं थे। भीड़ देख कर हेमंत बिर्जे ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन कर खुद को बंधक बनाने की शिकायत कर दी।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब जाकर माजरा स्पष्ट हुई। बातचीत के बाद पुलिस अभिनेता को थाने ले आई। वहां देररात तहरीर दी गई। पुलिस ने मेडिकल भी कराया। समिति के संस्थापक संयोजक संदेश राज के अनुसार उन्होंने 50 हजार नकद देकर बुकिंग की थी। साथ ही 45 हजार रुपये फ्लाइट व ठहरने आदि पर खर्च हुए।