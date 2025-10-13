बर्फ वाले पानी में डुबोकर पनीर बेचने वालों पर होगा ऐक्शन, इनके लिए लाइसेंस अनिवार्य

बिना लाइसेंस और आईकार्ड के पनीर बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अखाद्य बर्फ को पनीर और दूध में डालने से गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बता दें कि अक्सर दुकानों पर बर्फ वाले पानी में डुबोकर रखी पनीर बिकती हुई देखने को मिलती है। पनीर बेचने वालों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें आईकार्ड भी दिया जाएगा।

त्योहारी सीजन में खाने-पीने की चीजों मिलावटखोरी की शिकायतें खूब आती हैं और इन शिकायतों पर ऐक्शन भी होते हैं। दिवाली करीब है और पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। इस बीच गोरखपुर में मिलावटी पनीर को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की टीम ने रविवार को शहर के शास्त्री चौक पर मोटर साइकिल पर टंगे डिब्बों में पनीर और तराजू रखकर बेचने वालों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि पनीर बेचने वालों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें आईकार्ड भी दिया जाएगा। बिना आईकार्ड पनीर बेचने वालों का चालान होगा। अखाद्य बर्फ और पनीर एक साथ रखकर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस और आईकार्ड के पनीर बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अखाद्य बर्फ को पनीर और दूध में डालने से गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बता दें कि अक्सर दुकानों पर बर्फ वाले पानी में डुबोकर रखी पनीर बिकती हुई देखने को मिलती है।

झुंगिया में बंद कराई दुकान, नष्ट कराया 40 किलो खोवा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने झुंगिया बाजार के मिर्जापुर में बिना लाइसेंस के संचालित विश्वकर्मा जनरल स्टोर को बंद करा दिया। जांच में लाइसेंस नहीं मिला। इस पर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने तक दुकान बंद करा दी गई, जबकि झुंगिया बाजार में ही एक अन्य दुकान में खराब स्थिति में होने के कारण 40 किलो खोवा नष्ट करा दिया गया।