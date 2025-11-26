Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaction was taken for negligence during SIR Lekhpal and BLO suspended salaries 23 people were withheld In UP
यूपी में SIR के दौरान लापरवाही पर ऐक्शन, लेखपाल और बीएलओ सस्पेंड, 23 लोगों की रोकी गई सैलेरी

यूपी में SIR के दौरान लापरवाही पर ऐक्शन, लेखपाल और बीएलओ सस्पेंड, 23 लोगों की रोकी गई सैलेरी

संक्षेप:

यूपी में एसआईआर ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 23 लोगों की सैलरी भी रोक दी गई है। यह कार्रवाई अमरोहा और आजमगढ़ में की गई है।

Wed, 26 Nov 2025 06:15 PMDinesh Rathour आजमगढ़/अमरोहा
share Share
Follow Us on

यूपी में चल रहे एसआईआर के दौरान लापरवाही को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गंभीर खामियां मिलने के बाद लेखपाल और एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अमरोहा में काम में ढिलाई बरतने पर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने बीएलओ आदि पदों पर लगे 23 अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही एसआईआर के दौरान कुमार ने आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम प्रगति वाले बूथों का निरीक्षण किया। बयान के मुताबिक शाहपुर के प्राथमिक विद्लाय (बूथ संख्या 407) में निरीक्षण के दौरान बीएलओ रफीउल्लाह का काम संतोषजनक नहीं पाया गया। बयान में कहा गया है कि फॉर्म का वितरण एवं डिजिटलीकरण में लापरवाही करने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को निलंबित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा उधरा कूबा में प्राथमिक विद्यालय (बूथ संख्या 385) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लेखपाल/पर्यवेक्षक ने बीएलओ इंदु देवी को सही सूचना और आवश्यक सहयोग नहीं दिया। इसके साथ ही शिवका प्राथमिक विद्यालय (बूथ संख्या 383) की बीएलओ प्रीति सिंह दीपा को भी लेखपाल/पर्यवेक्षक ने आवश्यक सहयोग नहीं दिया और लापरवाही बरती। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने लेखपाल विनोद कुमार यादव को निलंबित करने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एसआईआर में ढील पर 23 बीएलओ-सहायक के वेतन पर रोक

वहीं दूसरी ओर अमरोहा में एसआईआर कार्य में ढिलाई बरतने पर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने बीएलओ आदि पदों पर लगे 23 अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। संबंधित विभागाध्यक्षों को पत्र भी जारी किया गया है। उक्त सभी बीएलओ एसडीएम, बीडीओ व अन्य अफसरों के निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों से अनुपस्थित पाए गए थे। इन सभी की ड्यूटी बीएलओ या सहायक के रूप में लगाई गई थी। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। चेताया कि भविष्य में निर्वाचन ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कार्रवाई से हड़कंप मचा है। एसआईआर कार्य में लापरवाही पर 25 बीएलओ व सुपरवाइजरों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इससे पूर्व एक लेखपाल के निलंबन के संग चार का स्पष्टीकरण भी तलब किया गया था।

ये भी पढ़ें:शादी में पहुंची महिला को देखकर दूल्हे की हालत खराब, बारातियों संग भागा
ये भी पढ़ें:यूपी में ड्यूटी के दौरान बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, शव छोड़कर भागा सुपरवाइजर
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Election Commission Of India Up Latest News Azamgarh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |