यूपी में SIR के दौरान लापरवाही पर ऐक्शन, लेखपाल और बीएलओ सस्पेंड, 23 लोगों की रोकी गई सैलेरी

संक्षेप: यूपी में एसआईआर ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 23 लोगों की सैलरी भी रोक दी गई है। यह कार्रवाई अमरोहा और आजमगढ़ में की गई है।

यूपी में चल रहे एसआईआर के दौरान लापरवाही को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गंभीर खामियां मिलने के बाद लेखपाल और एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अमरोहा में काम में ढिलाई बरतने पर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने बीएलओ आदि पदों पर लगे 23 अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही एसआईआर के दौरान कुमार ने आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम प्रगति वाले बूथों का निरीक्षण किया। बयान के मुताबिक शाहपुर के प्राथमिक विद्लाय (बूथ संख्या 407) में निरीक्षण के दौरान बीएलओ रफीउल्लाह का काम संतोषजनक नहीं पाया गया। बयान में कहा गया है कि फॉर्म का वितरण एवं डिजिटलीकरण में लापरवाही करने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को निलंबित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा उधरा कूबा में प्राथमिक विद्यालय (बूथ संख्या 385) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लेखपाल/पर्यवेक्षक ने बीएलओ इंदु देवी को सही सूचना और आवश्यक सहयोग नहीं दिया। इसके साथ ही शिवका प्राथमिक विद्यालय (बूथ संख्या 383) की बीएलओ प्रीति सिंह दीपा को भी लेखपाल/पर्यवेक्षक ने आवश्यक सहयोग नहीं दिया और लापरवाही बरती। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने लेखपाल विनोद कुमार यादव को निलंबित करने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।