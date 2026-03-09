पंचायत अधिकारी पर तगड़ा ऐक्शन, ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

यूपी के उन्नाव में ग्राम प्रचायत अधिकारी पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। इसके साथ ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई गोशाला में मृत मवेशी को कुत्तों द्वारा नोचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में लापरवाही सामने आने पर की गई।

यूपी के उन्नाव जिले में एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है जबकि ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई हुई है। औरास के बिसवल गांव स्थित सरकारी गोशाला की बदहाली सामने आने पर सोमवार को ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) को निलंबित कर दिया गया, जबकि ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई गोशाला में मृत मवेशी को कुत्तों द्वारा नोचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में लापरवाही सामने आने पर की गई। इससे पहले इस मामले में ग्राम प्रधान, सचिव और दो केयरटेकरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है।

दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोशाला परिसर में एक मृत मवेशी को कुत्तों द्वारा नोचते हुए देखा गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिनोद कुमार और डीपीआरओ आलोक सिन्हा को जांच के लिए मौके पर भेजा। जांच टीम जब गोशाला पहुंची तो परिसर में टीन शेड के नीचे एक गोवंश मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसे समय रहते दफनाया तक नहीं गया था। गोशाला के पास करीब 100 बीघा चारागाह भूमि होने के बावजूद पशुओं के लिए हरे चारे के नाम पर मात्र 7-8 बिस्वा में ही बरसीम और नेपियर घास बोई मिली।