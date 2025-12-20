Hindustan Hindi News
Action taken jewellers robbery case station house officer and outpost in-charge among three suspended in badaun
सर्राफ संग लूटपाट मामले में ऐक्शन, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज समेत तीन सस्पेंड

सर्राफ संग लूटपाट मामले में ऐक्शन, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज समेत तीन सस्पेंड

संक्षेप:

बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा में सर्राफा व्यापारी के यहां फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात के बाद तमंचे लहराने और भीड़ द्वारा तीन बदमाशों को पकड़कर पीटने के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है।

Dec 20, 2025 10:59 pm ISTDinesh Rathour बदायूं (उघैती)
बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा में सर्राफा व्यापारी के यहां फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात के बाद तमंचे लहराने और भीड़ द्वारा तीन बदमाशों को पकड़कर पीटने के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। एसएसपी ने प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को लारवाही के चलते निलंबित कर दिया है। वहीं पांच लाख रुपये की नगदी लेकर फरार हुए चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं।

मामला उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव का है। बीते शुक्रवार की शाम करीब साढ़े चार बजे बाइक से पहुंचे चार बदमाशों में से तीन बदमाश सर्राफा व्यापारी लालाराम रस्तोगी की दुकान में घुसे और जेवरात व नगदी समेटकर भागने लगे। जब लालाराम रस्तोगी और उनके बेटे ने शोर मचाया तो बदमाशों ने तमंचा लहराकर दहशत फैलाई। इसी दौरान ग्रामीणों ने पीछा कर तीन बदमाशों सचिन यादव, अंकित व प्रदीप को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं चौथा बदमाश करीब पांच लाख रुपये की नगदी लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची और तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शनिवार को एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार, चौकी इंचार्ज नरैनी अश्वनी कुमार और हेड कांस्टेबल राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल उघैती थाने में किसी नए प्रभारी निरीक्षक की तैनाती नहीं की गई है और न ही चौकी पर नई नियुक्ति हुई है। फरार चौथे बदमाश की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हुई हैं। भीड़ की पिटाई से घायल तीनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें सचिन यादव और अंकित को इलाज के बाद न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरे बदमाश प्रदीप का इलाज अभी जारी है।

एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने बताया, लूटपाट की घटना के बाद तीन बदमाशों को पकड़ने के मामले में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार, नरैनी चौकी प्रभारी अश्वनी कुमार और हेड कांस्टेबल राजेश कुमार को निलंबित किया गया है। फिलहाल नए प्रभारी निरीक्षक की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। वहीं फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Badaun News UP Police Up Latest News
