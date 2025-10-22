यूपी में भाजपा नेता से मारपीट में ऐक्शन: एसएसपी ने दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

संक्षेप: बदायूं में भाजपा मंडल अध्यक्ष से हुई मारपीट में पुलिस की लापरवाही पर सामने आई है। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दरोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चाकू बरामद किया है।

यूपी के बदायूं में भाजपा मंडल अध्यक्ष से हुई मारपीट में पुलिस की लापरवाही पर सामने आई है। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दरोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चाकू बरामद किया है। वहीं जानलेवा हमले में घायल भाजपा मंडल अध्यक्ष का इलाज जिला अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है।

घटना सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के डीएम रोड स्थित संतोष सिंह तिराहे की है। मंगलवार रात भाजपा मंडल अध्यक्ष पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पर युवकों ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल भाजपा मंडल अध्यक्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर एसएसपी ने दरोगा सहित तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि नेकपुर निवासी आदित्य यादव और आदर्श नगर के मयंक सक्सेना के बीच किसी बात को लेकर गाली-गलौज और मारपीट हो रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बीच-बचाव का प्रयास किया।

इस पर आदित्य यादव और उसके साथी हर्षित गुप्ता, ऋषभ यादव, आयुष दीक्षित और उनके साथ आए पांच-छह अज्ञात युवकों ने गोपाल शर्मा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट और जानलेवा हमले की जानकारी सिविल लाइंस पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा और पुलिसकर्मियों को दी गई लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती। घायल गोपाल शर्मा को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया। एसएसपी ने लापरवाह दरोगा भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल सोवेंद्र बैसला और अंकुर कुमार अधाना को तत्काल निलंबित कर दिया। उधर पुलिस ने मयंक सक्सेना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चारों नामजद आरोपियों आदित्य यादव, आयुष दीक्षित, ऋषभ यादव और हर्षित गुप्ता को नेकपुर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है।