आरपीएफ के हिरासत में युवक की मौत के मामले में ऐक्शन, 2 दरोगा और सिपाही सस्पेंड
संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में आरपीएफ के हिरासत में युवक की मौत के मामले हंगामे के बाद ऐक्शन हुआ है। दो दरोगा और सिपाही सस्पेंड किया गया। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर आरपीएफकर्मियों के खिलाफ नगर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
यूपी के गोंडा जिले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की हिरासत में मोतीगंज थानाक्षेत्र के युवक की मौत के मामले में दो एसआई और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर आरपीएफकर्मियों के खिलाफ नगर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विसरा सुरक्षित कर लिया गया है।
चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक लेकर को मंगलवार रात 11.10 बजे आरपीएफ कर्मी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक के मृत घोषित करने के बाद उसका शव छोड़कर भाग निकले। इसके बाद में अफसरों पर निर्देश पर दोबारा पहुंचे और मृत युवक के साथ अपना नाम-पता दर्ज कराया। बुधवार सुबह मामले की जानकारी होने पर मोर्चरी पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया था।
बताया जाता है कि 28 सितंबर को बरुवाचक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से छह टीन तेल सरसों का तेल चोरी हुआ था। इस मामले में आरपीएफ ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी पवन को पकड़ा था। किनकी गांव निवासी राजू सोनकर की तहरीर के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उसके भाई संजय कुमार सोनकर को आरपीएफ के दरोगा सुरेंद्र कुमार व करण सिंह यादव, सिपाही अमित यादव और कुछ जवान बाइक से ले गए। शाम करीब साढ़े चार बजे उसे लेकर गांव पहुंचे और बरूवाचक के एक दुकानदार से उनकी शिनाख्त कराई। इसके बाद संजय सोनकर को सफेद रंग की कार से लाया गया।
आरोप है कि आरपीएफकर्मियों ने संजय को मारापीटा जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हालत बिगड़ी तो पुलिसकर्मी आधी रात जिला अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई।