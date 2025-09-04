Action taken in lathicharge on ABVP workers four policemen including outpost in-charge suspended on IG ayodhya report ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज में ऐक्शन, IG की रिपोर्ट पर चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज में ऐक्शन, IG की रिपोर्ट पर चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

बाराबंकी में श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय के छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने के मामले में आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन और डीजीपी को सौंप दी है।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 4 Sep 2025 09:28 PM
बाराबंकी में श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय के छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने के मामले में आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन और डीजीपी को सौंप दी है। आईजी की रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई हो गई। गुरुवार को गदिया चौकी प्रभारी गजेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबिल पवन यादव, सौरभ सिंह और सिपाही विनोद यादव को निलम्बित कर दिया गया है। आईजी अभी कुछ बिन्दुओं के साथ सीओ सिटी हर्षित चौहान और इंस्पेक्टर आरके राना की भूमिका की जांच कर रहे हैं। इस जांच के पूरी होने पर वह पूरक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे।

छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तीन दिन पहले ही इस घटना पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। इसके कुछ देर बाद ही बाराबंकी के सीओ सिटी हर्षित चौहान को हटाने के साथ ही इंस्पेक्टर आरके राना,चौकी प्रभारी गदिया गजेन्द्र सिंह और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर मंडलायुक्त राजेश कुमार और आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच सौंपी गई थी।

आईजी प्रवीण ने रिपोर्ट में लिखा है कि लाठीचार्ज के वायरल वीडियो में चौकी प्रभारी व तीन आरोपी पुलिस कर्मी छात्र को घेर कर पीटते दिख रहे हैं। इस पर ही प्रथमद़ृष्टया इन चारों पुलिस कर्मियों को दोषी बताया गया। आईजी की जांच रिपोर्ट गुरुवार शाम को शासन तक पहुंचने के बाद ही चौकी प्रभारी व तीन सिपाहियों को निलम्बित कर दिया गया। बताया जाता है कि आईजी अभी कई बिन्दुओं पर जांच कर रहे है। जांच में अभी सीओ हर्षित और इंस्पेक्टर आरके राना की भूमिका खंगाली जा रही है। आईजी ने बताया कि उन्होंने अभी प्रारम्भिक (अंतरिम) रिपोर्ट भेजी है। अन्य बिन्दुओं पर जांच पूरी होने पर वह पूरक रिपोर्ट भी जल्दी ही शासन व डीजीपी को सौंपेंगे।

मंडलायुक्त की रिपोर्ट पर दर्ज हुई थी एफआईआर

मंडलायुक्त राजेश कुमार को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस पर ही मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को देर रात सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कालेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी और कार्रवाई की जानी है।

