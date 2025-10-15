यूपी में फर्जी एनकाउंटर के मामले में ऐक्शन, थानाध्यक्ष और टीम प्रभारी सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के हाथरस में फर्जी एनकाउंटर के मामले में ऐक्शन हुआ है। एसपी ने कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष व एंटी थैप्ट टीम प्रभारी के खिलाफ की निलंबन की कार्रवाई की है।

यूपी के हाथरस में फर्जी मुठभेड़ के मामले में थानाध्यक्ष व एंटी थैप्ट टीम प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। 10 अक्टूबर को मुरसान पुलिस द्वारा लूट के प्रयास के आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गया था। आरोपियों के परिजन व अन्य लोगों द्वारा पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एसपी से आरोपियों के परिजन भी मिले। अब एसपी ने कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष व एंटी थैप्ट टीम प्रभारी के खिलाफ की निलंबन की कार्रवाई की है।

जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव बढ़ा कलां निवासी ओमवीर उर्फ सोनू और देवा पर मुरसान के खाद व्यापारी के साथ लूट का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से ओमवीर उर्फ सोनू घायल हो गया था। पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे और फिर आरोपियों के परिवार के पक्ष में आसपास के गांवों के लोग आ गए और फिर एक के बाद एक सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेता भी आरोपियों के परिजनों से जाकर उनके घर पर मिले।

उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब इस मामले में एसपी चिरंजीव नाथ सिंहा ने तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआई ममता व प्रभारी एंटी थैफ्ट टीम निरीक्षक मुकेश कुमार को कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच सीओ सदर व कोतवाली हाथरस गेट निरीक्षक को दी गई है।